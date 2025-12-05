  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

اوشاکوف: مسکو منتظر پاسخ واشنگتن درباره مذاکرات پوتین و ویتکاف است

اوشاکوف: مسکو منتظر پاسخ واشنگتن درباره مذاکرات پوتین و ویتکاف است

معاون رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که هنوز توافقی در مورد تاریخ دیدار بعدی روسیه با استیو ویتکاف، فرستاده رئیس جمهور آمریکا حاصل نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یوری اوشاکوف معاون رئیس جمهور روسیه امروز جمعه اعلام کرد که هنوز توافقی در مورد تاریخ دیدار بعدی روسیه با استیو ویتکاف، فرستاده رئیس جمهور آمریکا حاصل نشده است.

وی افزود که مسکو منتظر پاسخ واشنگتن به مذاکرات بین پوتین و ویتکاف است.

او گفت: ما منتظر همکاران آمریکایی درباره مذاکراتی هستیم که روز سه شنبه گذشته انجام شد. تفاهمی تاکنون درباره موعد نشست بعدی میان روسیه و ویتکاف حاصل نشده است.

اوشاکوف بیان کرد که دیدار غیررسمی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و نارندرا مودی، نخست وزیر هند بیش از دو و نیم ساعت به طول انجامید.

دوم دسامبر جاری، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با استیو ویتکاف و جرد کوشنر در کرملین دیدار کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با روزنامه ایندیا تودی در خصوص دیدارش با استیو ویتکاف در مسکو گفت: جلسه با ویتکاف و کوشنر مدت زیادی طول کشید زیرا آن‌ها مجبور بودند تک تک نکات پیشنهادهای صلح را بررسی کنند. دیدار با ویتکاف و کوشنر بسیار مفید و ضروری بود.

رئیس جمهور روسیه ادامه داد: مقامات آمریکایی در حال حاضر مشغول دیپلماسی رفت و برگشت بوده و با روسیه، اروپا و اوکراین در تماس هستند.

کد خبر 6678393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها