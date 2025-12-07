  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۴

مسکو: موفقیت نظامی ما، فضای خوبی را در مذاکرات پوتین-ویتکاف ایجاد کرد

دستیار رئیس جمهور روسیه تأکید کرد: موفقیت‌های ارتش روسیه در منطقه عملیات نظامی ویژه، فضای مساعدتری را برای مذاکرات بین پوتین و ویتکاف ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: موفقیت‌های ارتش روسیه در منطقه عملیات نظامی ویژه، فضای مساعدتری را برای مذاکرات بین پوتین و ویتکاف ایجاد کرد. احدی حتی آمریکایی‌ها، نمی‌تواند پیشروی ارتش روسیه در جبهه را انکار کند.

دستیار رئیس جمهور روسیه در ادامه افزود: روسیه و آمریکا در مذاکرات پوتین و ویتکاف گامی رو به جلو در درک بهتر مواضع یکدیگر برداشته‌اند. برخی مسائل مربوط به اوکراین نیازمند تغییرات بنیادی در اسناد از سوی آمریکاست.

یوری اوشاکوف، سپس اضافه کرد: مذاکره کنندگان آمریکایی در امور اوکراین به ترامپ، نزدیک هستند و به روشنی دستورات او را اجرا می‌کنند.

