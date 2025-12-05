معاون ترامپ: اخبار خوبی درباره اوکراین در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، «جی. دی. ونس»، معاون رئیسجمهور آمریکا گفت که امیدواریهایی برای اعلام اخبار خوب درباره حل و فصل جنگ اوکراین طی هفتههای آینده وجود دارد.
وی روز پنجشنبه در مصاحبهای با شبکه “انبیسی” گفت: «فکر میکنم پیشرفت قابل توجهی داشتهایم، اما هنوز به خط پایان نرسیدهایم. گمان میکنم امیدی وجود دارد که در چند هفته آینده، اخبار خوبی در این زمینه ظاهر شود.»
معاون رئیسجمهور آمریکا افزود: کاخ سفید از به درازا کشیدن بحران اوکراین و عدم دستیابی به توافق سریعتر، همانند آنچه دونالد ترامپ پیشبینی کرده بود، ناامید است.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز در تازهترین اظهارات خود گفت: ما برای حل بحران روسیه و اوکراین تلاش میکنیم.
وی افزود: من بر این باور هستم که ما سرانجام در حل این بحران موفق خواهیم شد.
ترامپ چند هفته قبل از طرح ۲۸ بندی خود برای حل بحران اوکراین رونمایی کرد و از آن زمان تاکنون بحثهای گستردهای میان مقامات اروپایی و آمریکا شکل گرفته است.
نشست هیئت آمریکایی به ریاست «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه دو روز قبل برگزار شد.
هیئت آمریکایی پیش از این دیدار در فلوریدا با مقامات اوکراینی دیدار کرده بودند. دیداری که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا آن را ثمربخش خواند و در عین حال تاکید کرد که کار بیشتری باقی مانده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در تازهترین اظهاراتش درباره بحران اوکراین گفت که مسکو با بخشهایی از طرح ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ اوکراین موافق نیست.
