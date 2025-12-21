اوشاکوف: نشست نمایندگان آمریکا، روسیه و اوکراین در دست بررسی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، یوری اوشاکوف دستیار رئیسجمهور روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد: مواردی که اروپاییها و اوکراینیها در طرح صلح ارائه میدهند، دستیابی به صلح بلندمدت را نزدیک تر نمیکند.
دستیار رئیسجمهور روسیه سپس اضافه کرد: برگزاری نشست سه جانبه احتمالی بین نمایندگان آمریکا، روسیه و اوکراین در دست بررسی نیست. هنوز اسناد آمریکا پس از گفتگوها با اروپا و کییف درباره حل و فصل مسالمت آمیز را مشاهده نکردهام. موفقیت در روند حل و فصل در اوکراین مستلزم پایبندی همه طرفها به توافقات است.
یوری اوشاکوفسپس اضافه کرد: دیمیتریف (نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی) پس از بازگشت به مسکو، نتایج مذاکرات با آمریکا را اطلاع خواهد داد.
این در حالیست که آخرین گفتگوهای مستقیم و رسمی میان نمایندگان اوکراین و روسیه در ماه جولای سال ۲۰۲۵ میلادی در استانبول واقع در ترکیه برگزار شد که به تبادل اسرا انجامید؛ اما پیشرفت ملموسی در توقف درگیریها نداشت.
نظر شما