برگزاری مرحله شهرستانی مسابقات قرآن و عترت بسیج در سقز

حجت‌الاسلام ابراهیم رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله شهرستانی سی‌ودومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج با حضور نفرات برتر رده‌های مختلف از جمله پایگاه‌های مقاومت بسیج مساجد و محلات، جامعه زنان و بسیج اقشار، در محل اداره تبلیغات اسلامی سقز برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مسابقات یکی از برنامه‌های شاخص قرآنی در سطح شهرستان به شمار می‌رود، گفت: مسابقات قرآن و عترت بسیج در رشته‌های قرائت، ترتیل و حفظ برگزار شد و شرکت‌کنندگان برگزیده در این مرحله، پس از ارزیابی داوران به مرحله استانی راه خواهند یافت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سقز با اشاره به اهمیت گسترش فعالیت‌های قرآنی در میان نوجوانان و جوانان افزود: حضور فعال اقشار مختلف بسیج در این دوره از مسابقات نشان‌دهنده توجه جدی به آموزه‌های قرآنی و تلاش برای تقویت فرهنگ انس با قرآن در سطح جامعه است و خوشبختانه شاهد استقبال خوب و مشارکت انگیزه بالای شرکت‌کنندگان بودیم.

حجت‌الاسلام رستمی همچنین ادامه داد: این مسابقات نه‌تنها فرصتی برای شناسایی استعدادهای قرآنی است، بلکه زمینه‌ساز ارتقای سطح معنوی شرکت‌کنندگان و تقویت فضای فرهنگی و دینی در شهرستان محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: تلاش ما این است که با همکاری بسیج و دیگر نهادهای فرهنگی، برنامه‌های قرآنی را در طول سال با قوت بیشتری دنبال کنیم.

وی در پایان از عوامل اجرایی و داوران مسابقات قدردانی کرد و گفت: امیدواریم برگزیدگان این مرحله بتوانند در سطوح بالاتر نیز بدرخشند و نام شهرستان سقز را در عرصه فعالیت‌های قرآنی بیش از پیش مطرح کنند.