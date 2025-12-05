افزایش ناپایداری و رشد ابر در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، طی امروز (جمعه) تا صبح فردا، در برخی مناطق بویژه نواحی جنوبی استان با افزایش ناپایداری و رشد ابر، احتمال بارش پراکنده باران و رعد برق دور از انتظار نیست.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: در زمان ناپایداری بهطور موقت سواحل و فراساحل جنوبی مواج پیشبینی میشوند.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده کمی تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در مناطق جنوبی احتمال بارش پراکنده باران همراه با رعدوبرق و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمالی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در مناطق جنوبی هنگام ناپایداری گاهی بیش از ۴۲ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و در مناطق جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
نظر شما