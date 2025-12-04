وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز دوشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: از بعدازظهر امروز تا اواخر وقت فردا جمعه، در نواحی جنوبی استان با افزایش ناپایداری و رشد ابر، احتمال بارش پراکنده باران و رعد برق دور از انتظار نیست، در زمان ناپایداری به‌طور موقت سواحل و فراساحل جنوبی مواج پیش‌بینی می‌شوند.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر همراه با غبار محلی، احتمال مه، گاهی وزش باد، در مناطق جنوبی احتمال بارش پراکنده باران همراه با رعدوبرق و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، روی دریا غالباً شمال غربی تا شمالی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، در مناطق جنوبی هنگام ناپایداری گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا: ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در مناطق جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.