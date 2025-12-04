  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی تا روز دوشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز دوشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: از بعدازظهر امروز تا اواخر وقت فردا جمعه، در نواحی جنوبی استان با افزایش ناپایداری و رشد ابر، احتمال بارش پراکنده باران و رعد برق دور از انتظار نیست، در زمان ناپایداری به‌طور موقت سواحل و فراساحل جنوبی مواج پیش‌بینی می‌شوند.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر همراه با غبار محلی، احتمال مه، گاهی وزش باد، در مناطق جنوبی احتمال بارش پراکنده باران همراه با رعدوبرق و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، روی دریا غالباً شمال غربی تا شمالی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، در مناطق جنوبی هنگام ناپایداری گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا: ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در مناطق جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد خبر 6677837

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها