به گزارش خبرنگار مهر، در راستای گرامیداشت روز تربیتبدنی و ورزش، پویش گستردهای از کاشت نهال با حضور مسئولان استانی، جمعی از رؤسای ادارات شهرستانی منابع طبیعی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، ورزشکاران، دانشآموزان و مردم علاقهمند به طبیعت در مجموعه ورزشی سبزیپرور خرمآباد برگزار شد.
این آئین با استقبال گسترده اقشار مختلف جامعه همراه بود و شرکتکنندگان در فضایی پرنشاط به کاشت نهالهای بومی پرداختند.
هدف از برگزاری این برنامه، ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت پوشش گیاهی، و توسعه حس مسئولیت اجتماعی در حفظ محیط زیست عنوان شد.
در جریان این پویش، شرکتکنندگان ضمن کاشت نهال، بر اهمیت حفظ و احیای فضای سبز شهری، نقش درختان در کاهش آلودگی هوا، بهبود کیفیت زندگی و پایداری محیط زیست تأکید کردند.
برگزارکنندگان این رویداد، با اشاره به لزوم مشارکت همگانی در پاسداشت طبیعت، این پویش را گامی مؤثر در جهت ترویج روحیه نشاط، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی میان ورزشکاران و شهروندان دانستند.
پویش نهالکاری روز تربیتبدنی و ورزش با شعار «طبیعت سالم، جامعه پویا» برگزار شد و در پایان، شرکتکنندگان بر تداوم چنین برنامههایی در مناسبتهای ملی و فرهنگی تأکید کردند.
