به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، معاونت دانشجویی این دانشگاه در اطلاعیه ای زمان ثبت نام برای درخواست وام دانشجویی را اعلام کرد؛

در این اطلاعیه آمده است که این وام تحصیلی به دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد پزشکی که در مهلت مجاز تحصیلی (۴ نیمسال) می‌باشند تعلق خواهد گرفت، مبلغ وام برای دانشجویان مجرد ماهیانه ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال و دانشجویان متأهل ماهیانه ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد، به دانشجویان متأهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسهیلات اولاد تعلق می‌گیرد. مهلت درخواست وام و تحویل مدارک از تاریخ ۰۸/‏۱۰/‏۱۴۰۴‬ تا تاریخ ۱۴/‏۱۰/‏۱۴۰۴‬ می‌باشد.

طبق این اطلاعیه اعتبار وام محدود می‌باشد و به محض به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان پرتال غیر فعال می‌گردد.

مدارک لازم جهت دریافت وام تحصیلی:

۱- اصل سند تعهد محضری: B۲n.ir/e۷۹۳۲۵ به همراه کپی حکم کارگزینی یا فیش حقوقی یا پروانه کسب ضامن و تحویل آن به کارشناس اداره رفاه واقع در ساختمان خوارزمی طبقه اول اتاق ۱۱۱. (ویژه دانشجویانی که تا به حال تعهد محضری تحویل نداده‌اند.)

۲- ثبت درخواست وام در پرتال تسهیلات دانشجویی: my.srd.ir

۳– افتتاح حساب بانک مهر (دانشجویانی که قبلاً شماره حساب بانک تجارت خود را برای ثبت در صندوق وزارت بهداشت به اداره رفاه تحویل داده‌اند، نیازی به افتتاح حساب جدید ندارند، اما سایر دانشجویان لازم است نسبت به افتتاح حساب در بانک مهر ایران اقدام نمایند).

معاونت دانشجویی در ادامه نیز به دانشجویان ۲ هشدار مهم را قید کرده است که:

۱- دانشجویانی که در مقطع قبل در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت بهداشت تحصیل کرده‌اند در صورت داشتن بدهی معوقه ابتدا باید نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند، در غیر اینصورت از لیست تسهیلات حذف خواهند شد.

۲- پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان دارای مشاغل رسمی، پایدار، بورسیه و یا دریافت کنندگان کمک هزینه تحصیلی از محل دیگر ممنوع است.