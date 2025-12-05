قالیباف: ورزش عامل کلیدی در ایجاد غرور ملی و هویت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف صبح جمعه در مراسم افتتاح سالن ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در مجموعه ورزشی ثامن‌الائمه (ع)، ضمن قدردانی از همه دست‌اندرکارانی که در ساخت این پروژه بزرگ نقش داشته‌اند، این مجموعه را «ظرفیتی ارزشمند برای آینده ورزش و جوانان خراسان رضوی» توصیف کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افتتاح این سالن حاصل یک عزم ملی و استانی است افزود: اگر همت و پیگیری مسئولان و مردم استان نبود، این پروژه به سرانجام نمی‌رسید. به عنوان یک هم‌استانی از تمام عزیزانی که با ساخت این سالن فرصت مهمی برای جوانان فراهم کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به نامگذاری این مجموعه به نام شهید رئیسی گفت: این سالن به نام شهیدی مزین شده که جهادگرانه برای اعتلای کشور تلاش می‌کرد و امروز این مجموعه یادآور همان روحیه ایثار و تلاش است.

ورزش؛ اجتماعی‌ترین پدیده پس از دین

قالیباف با تأکید بر نقش بی‌بدیل ورزش در جامعه اظهار داشت: ورزش پس از دین، اجتماعی‌ترین پدیده در جامعه بشری است؛ پدیده‌ای که مربوط به سن، قوم، مذهب یا طبقه خاصی نیست و همه اقشار را در خود جای می‌دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ورزش در تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی اثرگذار و بسترساز است. ورزش هم هنجار می‌سازد و هم جلوی ناهنجاری‌ها را می‌گیرد. در دیپلماسی و روابط عمومی نیز نقشی بی‌نظیر دارد و با کمترین هزینه، بیشترین اثرگذاری را ایجاد می‌کند.

وی نمونه‌ای از این اثرگذاری را پس از جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و گفت: پس از آن دوران سخت، دغدغه ما حفظ انسجام اجتماعی بود و دیدیم که ورزش چگونه سریع‌ترین ابزار ایجاد این انسجام شد.

ورزش نماد امید و اراده؛ کم‌هزینه و پرفایده

قالیباف با اشاره به ارزش‌های ذاتی ورزش گفت: ورزش اوج هیجان، امید، تلاش و پشتکار است. در هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، ورزش کمترین هزینه را دارد اما بیشترین منفعت را در ابعاد مختلف برای جامعه ایجاد می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر جامعه منسجم می‌خواهیم، باید به ورزش تکیه کنیم. ورزش مردمی است و ما مسئولان نباید مانع آن باشیم؛ بلکه باید تسهیل‌گر واقعی باشیم.

وی ورزش را یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد غرور ملی دانست و افزود: امروز عزت و آبروی ملی در بسیاری از عرصه‌ها با ورزش تأمین می‌شود. افتخارآفرینی‌های ورزشکاران ما نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این حوزه سرمایه‌گذاری برای هویت و آینده کشور است.

حضور بانوان در ورزش؛ نمونه‌ای از اداره حکیمانه و تدبیر

قالیباف با اشاره به جایگاه بانوان در ورزش کشور گفت: با نزدیک شدن به میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، باید تأکید کنم که حضور بانوان در عرصه ورزش، امروز یکی از موفق‌ترین تجربه‌های ماست. با وجود برخی دوگانگی‌ها یا سو رفتارها، دیدیم که بانوان ایران با تدبیر و برنامه‌ریزی وارد عرصه‌های مختلف شدند، رقابت کردند و افتخار آفریدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: جنسیت نباید مانع حضور بانوان در ورزشگاه یا میدان ورزشی باشد. ورزش بهترین ابزار برای نهادینه‌سازی ارزش‌های فرهنگی و اسلامی است.

توسعه ورزش استان؛ نیازمند تکمیل زیرساخت و تقویت تیم‌ها

وی با اشاره به گفت‌وگوی خود با استاندار خراسان رضوی گفت: خوشبختانه زیرساخت‌های بسیار خوبی در مشهد و خراسان رضوی وجود دارد. باید تلاش کنیم در کنار این زیرساخت‌ها، تیم‌های قوی و ورزشکاران حرفه‌ای نیز در استان شکل بگیرند تا شاهد جهش جدی در ورزش این منطقه باشیم.