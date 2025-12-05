خانه کشتی طرقبه با حضور رئیس مجلس و وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه خانه کشتی شهر طرقبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، غلام‌حسین مظفری استاندار خراسان رضوی، امیر زارعی سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان و جمعی از مسئولان وزارت ورزش و جوانان و مدیران استان خراسان رضوی افتتاح شد.

در این مراسم، ضمن ارائه گزارشی از روند ساخت و تجهیز این مجموعه ورزشی، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان طرقبه‌شاندیز به‌ویژه در رشته‌های پرمخاطب همچون کشتی تأکید شد.

خانه کشتی طرقبه با هدف پرورش استعدادهای قهرمانی، ارتقای سطح تمرینات و فراهم‌سازی فضای استاندارد برای ورزشکاران راه‌اندازی شده و افتتاح آن گامی مهم در رشد ورزش این منطقه به شمار می‌رود.

مسئولان حاضر، این پروژه را نمونه‌ای از توجه دولت و مجلس به توسعه ورزش قهرمانی و همگانی دانسته و بر حمایت از زیرساخت‌های شهرستان‌ها تأکید کردند.