۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

یونیفل: «اسرائیل» قطعنامه ۱۷۰۱ را نقض کرده است

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان «یونیفل» اعلام کردند که حملات روز گذشته رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای موقت حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان موسوم به «یونیفل» هشدار داد: حملات هوایی روز گذشته اسرائیل در منطقه عملیاتی ما در جنوب لبنان، نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت است.

نیروهای یونیفل اعلام کردند که یک گشتی آنها روز گذشته در نزدیکی شهرک بنت جبیل در جنوب لبنان هدف تیراندازی قرار گرفته و در این حمله به سرنشینان گشتی آسیبی نرسیده است.

یونیفل در ادامه افزود: ما از ارتش اسرائیل می‌خواهیم از سازوکارهای ارتباطی و هماهنگی موجود استفاده کند. ما همچنان اوضاع جنوب لبنان را زیر نظر داریم و از لبنان و اسرائیل در اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ حمایت می‌کنیم.

رژیم صهیونیستی روز و شب گذشته در ادامه نقض آتش بس و بدون توجه به تمام قواعد و مقررات بین المللی، بار دیگر به حاکمیت لبنان تعرض کرد و منطقه محرونه واقع در صور لبنان را هدف قرار داد.

این رژیم همچنین پیش از این حمله، با پهپاد منطقه نبی شیت واقع در بقاع در شرق لبنان را هدف قرار داده بود.

اشغالگران صهیونیست همچنین به منطقه الشعره جنتا واقع در بعلبک در شرق لبنان حمله کرده و یک ساختمان را هم در منطقه جباع واقع در جنوب این کشور هدف حمله هوایی قرار دادند.

