واکنش فرانسه به تیراندازی اسرائیل به گشتی یونیفل در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری المیادین، وزارت امور خارجه فرانسه امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پاریس تیراندازی اسرائیل که منجر به زخمی شدن یک نیروی یونیفل در جنوب لبنان شد را محکوم می‌کند.

این در حالیست که پیشتر اعلام شد که تیراندازی شدید با مسلسل‌های سنگین از مواضع ارتش اشغالگران صهیونیست در جنوب خط آبی، منطقه عملیاتی یک گشتی یونیفل را که در حال بازرسی از یک ایست بازرسی در روستای «بسطره» بود، مورد هدف قرار داد.

از سوی دیگر، نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی ۲ گشت این نیروها در جنوب لبنان اقدام به تیراندازی با سلاح‌های خودکار کرده است.

بر اساس این گزارش، این حادثه پس از انفجار یک نارنجک دستی در منطقه‌ای نزدیک رخ داد که به دنبال آن، یکی از نیروهای یونیفل زخمی شد.

به دنبال این اقدام تل آویو، یونیفل بار دیگر از اسرائیل خواست «به رفتارهای تهاجمی خود پایان دهد».