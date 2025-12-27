تیراندازی اسرائیل به گشت یونیفل در لبنان؛ یک نیروی حافظ صلح زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربی، نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفل) اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی دو گشت این نیروها در جنوب لبنان اقدام به تیراندازی با سلاح‌های خودکار کرده است.

بر اساس این گزارش، این حادثه پس از انفجار یک نارنجک دستی در منطقه‌ای نزدیک رخ داد که به دنبال آن، یکی از نیروهای یونیفل زخمی شد.

به دنبال این اقدام تل آویو، یونیفل بار دیگر از اسرائیل خواست «به رفتارهای تهاجمی خود پایان دهد».

یونیفل در بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز، تیراندازی با سلاح‌های خودکار سنگین از مواضع ارتش اسرائیل در جنوب خط آبی، در نزدیکی یک گشت یونیفل که در حال بررسی یک مانع جاده‌ای در روستای بسط را از توابع شهرستان حاصبیا بود، صورت گرفت.

در این بیانیه آمده است که این تیراندازی پس از انفجار یک نارنجک دستی در مکانی نزدیک انجام شد و بر اثر صدای انفجار و تیراندازی، یکی از نیروهای یونیفل به‌طور سطحی دچار «ضربه ناشی از موج انفجار در ناحیه گوش» شد، بدون آن‌که خسارتی به اموال این نیروها وارد شود.

یونیفل همچنین به وقوع حادثه‌ای دیگر در همان روز در شهرک کفرشوبا در همان منطقه اشاره و اعلام کرد که یک گشت دیگر حافظ صلح که در حال انجام مأموریتی عادی بود، از تیراندازی از سوی طرف اسرائیلی در نزدیکی محل استقرار خود خبر داده است.

نیروی سازمان ملل متحد تأکید کرد که حملات علیه نیروهای حافظ صلح یا در نزدیکی آن‌ها «نقض‌های جدی قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد» است.

این نیروها بار دیگر از ارتش رژیم صهیونیستی خواست به رفتارهای تهاجمی و حملات علیه نیروهای حافظ صلح که برای صلح و ثبات در امتداد خط آبی یا در نزدیکی آن فعالیت می‌کنند، پایان دهد.