بلیت بازار سیاه به ۵ میلیون تومان رسید/ گلایه هواداران از مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و پرسپولیس از هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک برگزار خواهد شد.

حاشیه‌های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند:

*هر چه به زمان بازی نزدیکتر می‌شویم بازار فروش بلیت‌های بازار سیاه داغ‌تر می‌شود به طوری که شب گذشته قیمت بلیت در بازار سیاه ۳ میلیون تومان بود اما ۴ ساعت مانده به بازی قیمت به ۵ میلیون تومان هم رسید.

*هوادارانی که شب گذشته از شهرهای دور و نزدیک خود را به اراک رسانده و در چادر خوابیده بودند بیشتر آنها دچار سرماخوردگی شده و آنها نسبت به نبود اسکان موقت برای هوادارانی که از راه دور می آیند گلایه داشتند.

*در حالی که نزدیک به ۴ ساعت به بازی مانده بخش زیادی از ورزشگاه توسط هواداران دو تیم پر شده است.

*طرفداران استقلال منیر الحدادی و یاسر آسانی را تشویق می‌کنند و هواداران پرسپولیس استون اورونف و علیپور را مورد تشویق قرار می‌دهند.

*از ساعت ۹ صبح ورودی‌های منتهی به ورزشگاه امام خمینی اراک بسته شده بود و طرفداران دو تیم در خیابان‌های اطراف ورزشگاه پیاده به سمت مجموعه ورزشی در حال حرکت بودند.

*در یکی از نادرترین اتفاق‌ها چند ساعت خبرنگاران و عکاسانی که به خودروهای خود از تهران به اراک آمده بودند را راه نمی‌دادند ولی بوقچی های دو تیم به راحتی وارد مجموعه می‌شدند.

*تماشاگران زیادی بدون بلیت در مقابل در اصلی ورزشگاه تجمع کرده بودند که ماموران انتظامی بارها از آنها خواستند مجموعه را ترک کرده و به منازل بروند چون اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا نخواهند کرد.

*تعدادی از هواداران دو تیم هم که علاقه‌ای به حضور در ورزشگاه نداشتند مقابل هتل امیرکبیر جمع شده و دو تیم محبوب خود را مورد تشویق قرار دادند.

*نیروی انتظامی بین هواداران دو تیم یک فاصله بزرگ ایجاد کرده بود تا طرفداران دو تیم با یکدیگر درگیر نشوند اما کری خوانی شدید آنها باعث شد که طرفداران دو تیم به سمت یکدیگر بطری و اشیای خطرناک پرتاب کرده و یکدیگر را مورد توهین قرار دهند.

*هواداران استقلال در یک اقدامی خوب، سرمربی‌های گذشته استقلال را هم تشویق کرده که در این بین سهم فرهاد مجیدی بیشتر از سایر سرمربیان قدیمی استقلال بود.

*چمن ورزشگاه با اینکه گفته می‌شد از کیفیت بالایی برخوردار است اما چندان رضایت بخش نبود.

*هواداران استقلال علیه اوسمار سرمربی سرخپوشان شعار داده و وحید هاشمیان سرمربی سابق پرسپولیس را تشویق می‌کردند.

*طرفداران استقلال با حمایت از ساپینتو، از او می‌خواستند که طلسم ۸ ساله نبردن را شکسته و در این دیدار پرسپولیس را شکست دهند.

*تعداد زیادی از هواداران از استان‌های دوردست مثل سیستان و بلوچستان، بندرعباس، بندر بوشهر و خوزستان به ورزشگاه آمده بودند تا تیم خود را مورد تشویق قرار دهند.

*بجز آقایان هوادار، بانوان طرفدار دو تیم هم علیه یکدیگر شعار داده و برای هم کری می‌خواندند.

*نیروی انتظامی بارها از هواداران خواست که در ورزشگاه آرامش خود را حفظ کرده و تنها به تشویق تیم‌های محبوب خود بپردازند.