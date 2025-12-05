به گزارش خبرنگار مهر، حواشی پیش از آغاز دیدار حساس تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک حالوهوای متفاوتی داشت و حضور برخی بازیکنان و مربیان با استقبال گسترده هواداران دو تیم همراه شد.
زمانی که یاسر آسانی و منیر الحدادی دو بازیکن استقلال برای بررسی شرایط زمین چمن وارد میدان شدند، با تشویق قابل توجه هواداران استقلال مواجه شدند. هواداران آبیپوش با شور و حرارت نام این دو بازیکن را صدا میزدند و حضورشان در زمین را به شدت مورد استقبال قرار دادند.
در سوی مقابل نیز پرسپولیسیها واکنش مشابهی داشتند؛ محمدحسین کنعانیزادگان، محمد خدابندهلو و اوستون ارونوف که برای بازدید از زمین وارد چمن شدند، با تشویق گسترده هواداران سرخپوش روبهرو شدند و فضای استادیوم برای دقایقی رنگوبوی کاملاً احساسی گرفت.
یکی از صحنههای جالب توجه پیش از مسابقه، زمانی رخ داد که یاسر آسانی هنگام عبور از کنار آبپاشهای فعال کنار زمین، متوجه جهت آن نشد و بخشی از آب آبیاری چمن روی او ریخت. این اتفاق با واکنش خندهدار هواداران در سکوها همراه شد.
در ادامه این لحظات، اوسمار ویهرا، سرمربی پرسپولیس نیز هنگام قدم گذاشتن روی زمین با تشویق یکپارچه هواداران پرسپولیس مواجه شد و هواداران سرخپوش نام او را فریاد زدند تا حمایت خود را به سرمربی برزیلی نشان دهند. همچنین او از دروازهها بازدید کرد.
دربی ۱۰۶ از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار خواهد شد.
