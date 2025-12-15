بارندگی در جزیره قشم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه بارش باران در جزیره قشم آغاز شد.
این بارندگی در جزیره قشم همراه با رعدوبرقهای شدید است.
بر اساس اعلام هواشناسی، این سامانه بارشی با شدت و ناپایداری قابلتوجهی در مناطق مختلف استان هرمزگان همراه خواهد بود.
کلیه نیروهای امدادی در استان هرمزگان در حالت آماده باش هستند و طبق هشدارهای صادر شده شدت بارندگیها امشب خواهد بود.
ادارهکل هواشناسی استان هرمزگان با صدور هشدار سطح قرمز نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی هشدار داده و اعلام کرده است: رگبار شدید باران، رعد و برق، تندباد لحظهای، آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیلها بهویژه در مناطق ساحلی و جزایر استان دور از انتظار نیست.
بر اساس این هشدار، شهروندان و مسافران از تردد غیرضروری در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مرتفع خودداری کرده و شناورها و صیادان نیز توصیههای ایمنی دریایی را بهطور جدی مدنظر قرار دهند.
دستگاههای اجرایی و ستاد مدیریت بحران استان نیز در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند و از مردم خواسته شده اخبار و اطلاعیههای رسمی هواشناسی و مدیریت بحران را بهصورت مستمر دنبال کنند.
