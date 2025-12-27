هشدار نارنجی هواشناسی برای کرمانشاه

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان برای مواجهه با پیامدهای فعالیت سامانه بارشی پیشِ‌رو خبر داد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با بیان اینکه بر اساس گزارش اداره‌کل هواشناسی استان، فعالیت این سامانه بارشی از اواخر وقت امروز شنبه ۶ دی‌ماه آغاز می‌شود، اظهار کرد: این سامانه تا روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه در سطح استان کرمانشاه فعال خواهد بود و با بارش باران و برف، وزش باد نسبتاً شدید، کولاک و در برخی نقاط با احتمال وقوع رعد و برق همراه است.

وی افزود: همچنین مطابق پیش‌بینی‌های هواشناسی، از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه کاهش محسوس و قابل توجه دمای هوا در اغلب نقاط استان رخ خواهد داد که می‌تواند منجر به یخبندان و افزایش خطر لغزندگی معابر و محورهای مواصلاتی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه جوی تصریح کرد: یخبندان و لغزندگی جاده‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی و ایجاد روان‌آب‌ها، خطر برخورد صاعقه، کولاک در محورهای کوهستانی و همچنین احتمال وارد آمدن خسارت به محصولات کشاورزی از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط جوی است.

حیدری با تأکید بر لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌های مسئول گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان موظف‌اند ضمن حفظ آمادگی کامل، نسبت به پاسخ سریع، مؤثر و به‌موقع به حوادث احتمالی اقدام کنند. همچنین هماهنگی میان دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی مستمر به شهروندان باید در اولویت قرار گیرد.

وی رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای، به‌ویژه در محورهای کوهستانی و برف‌گیر، پاکسازی کانال‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌ها، تسریع در خروج آب‌های سطحی از معابر شهری و روستایی و آمادگی نیروهای راهداری برای برف‌روبی و نمک‌پاشی را از جمله اقدامات ضروری در این شرایط عنوان کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در پایان با توصیه به شهروندان افزود: از هم‌استانی‌ها درخواست می‌شود از انجام فعالیت‌های پرخطر مانند کوهنوردی و حضور در مناطق مرتفع خودداری کنند، کشاورزان نسبت به تسریع در برداشت محصولات آماده اقدام کرده و دامداران نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، دام‌های خود را به اماکن سرپوشیده منتقل کنند.