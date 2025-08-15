به گزارش خبرنگار مهر، بازی رئیسعلی دلواری: شوتر استراتژی مقاومت، یک اثر ارزشی از استودیوی بازی‌سازی گولی لند است که در سبک تیراندازی و اکشن برای بازیکنان بالای ۱۵ سال توسعه یافته و منتشر شده است.

این بازی، بازیکن را به دورانی می‌برد که استعمار قصد تصرف مناطقی از جنوب ایران را داشت ولی با دلاوری‌های رئیسعلی دلواری و همرزمانش و دیگر مبارزان آزادی‌خواه جنوب موفق به این کار نشد. در بازی صرفاً به گیم‌پلی پرداخته شده و بازی‌ساز هیچ بهره‌ای از ظرفیت عظیم داستان، رشادت‌ها و ایستادگی‌های مبارزان جنوب که ارزش بالایی برای به تصویر کشیده شدن داشت نبرده است؛ متأسفانه این اثر یک بازی تیراندازی خوب هم از آب درنیامده است به عبارت بهتر می‌خواسته و نتوانسته است. بهتر این بود که بازی یک داستان هر چند کوتاه را روایت می‌کرد تا کمی به نام انتخاب شده برایش بخورد.

بازیکن در بازی کنترل چهار رزمنده تنگستانی را برعهده دارد که جلوی فوج فوج حمله سربازان خارجی ایستادگی می‌کنند. بازیکن در طول بازی می‌تواند میان هر چهار شخصیت جا به جا شود؛ با یکی توپ شلیک کند؛ با دیگری پشت مسلسل بنشیند و تیراندازی کند و با دو تای دیگر نقطه زن و تک تیرانداز شود و دشمنان خود را از پا در بیاورد.

بازی ۱ فصل ۲۱ مرحله‌ای دارد و دو تای دیگر نیز قرار است به زودی به آن اضافه شود. در مجموع گیم‌پلی کار، جذابیت و درگیرکنندگی چندانی ندارد و حس و حال یک بازی تیراندازی را به بازیکن منتقل نمی‌کند.

بازی رئیسعلی دلواری علی‌رغم تمام اشکالات و کاستی‌های خود دغدغه فرهنگ، مقاومت و ایستادگی در مقابل بیگانه دارد؛ همان مفاهیمی که بلندگوی‌های استعمار سعی دارند آن‌ها را بیهوده و کهنه جلوه دهند. والدین می‌توانند در خلال انجام بازی به کودک خود درباره رئیسعلی دلواری و همرزمانش، جنبش جنوب و شمال و میرزا کوچک خان جنگلی اطلاعاتی را ارائه کنند و او را با مفاهیم و اهداف ارزشمندی که به دنبال آن بودند آشنا کنند.

این بازی روایتی منحصربه‌فرد از تاریخ جنگ جهانی اول در ایران ارائه می‌دهد و بازیکن را به تجربه‌ای خاص از یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های مردمی ایران دعوت می‌کند. بازیکن در این بازی، با فصل‌ها و مراحل متنوعی روبه‌رو می‌شود که هرکدام چالش‌های خاص خود را دارند و با پیشرفت در آن‌ها، داستان بازی نیز به جلو حرکت می‌کند. کاراکترهای بازی با گویش فارسی و صدای واقعی و حس‌آمیز صحبت می‌کنند، که این ویژگی بازیکن را بیشتر در فضای نبرد غرق می‌کند.

همچنین، مجموعه‌ای از سلاح‌ها و تجهیزات تاریخی جنگ جهانی اول، از تفنگ‌ها و توپ‌ها گرفته تا سایر ابزارهای جنگی، در اختیار بازیکن قرار می‌گیرد تا با دشمنان مقابله کند. گیم‌پلی هیجان‌انگیز بازی با ترکیب طراحی اکشن و دفاعی، ساعت‌ها سرگرمی جذاب برای بازیکن فراهم می‌کند. علاوه بر این، بازیکن باید با چالش‌های استراتژیک روبرو شود و با دقت و مدیریت منابع خود، بهترین تصمیمات را برای رسیدن به پیروزی بگیرد.

متأسفانه برخی از مردم ایران، حتی در مناطق جنوبی کشور، با قهرمان ملی و مبارز بزرگی مانند رئیسعلی دلواری آشنا نیستند. این بازی با گیم‌پلی مناسب، فرصتی استثنایی فراهم می‌کند تا ایرانیان بیشتر با این شخصیت تاریخی و مقاومت دلیرانه‌اش در برابر استعمار آشنا شوند. با ترکیب روایت تاریخی و هیجان اکشن، این اثر می‌تواند نقش مهمی در زنده‌نگاه‌داشتن یاد این اسطوره‌ی جنوبی ایفا کند.

به‌نظر می‌رسد با هر به‌روزرسانی، بازی از نظر محتوایی و فنی ارتقا پیدا می‌کند و امیدواریم در نسخه‌های آینده، شاهد گسترش داستان، افزایش تنوع مراحل و معرفی چهره‌های تاریخی دیگر باشیم. این اثر نه‌تنها یک سرگرمی جذاب، بلکه فرصتی برای آشنایی نسل جدید با افتخارات ملی است و می‌تواند به اثری ماندگار در صنعت بازی‌های ایرانی تبدیل شود.