  1. استانها
  2. یزد
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

تفاهم‌نامه همکاری شهرداری یزد و سازمان ملی بهره‌وری ایران امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری شهرداری یزد و سازمان ملی بهره‌وری ایران امضا شد

یزد- شهردار یزد از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین شهرداری و سازمان ملی بهره‌وری ایران در حوزه‌های انرژی، آب و مدیریت پسماند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم محی‌الدینی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری بین شهرداری و سازمان ملی بهره‌وری ایران در حوزه‌های انرژی، آب و مدیریت پسماند گفت: با امضای این تفاهم‌نامه، یزد به عنوان شهر پایلوت بهره‌وری در موضوعات مختلفی نظیر انرژی و مدیریت پسماند که جزو وظایف شهرداری‌ها است، معرفی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بهره‌وری آب و منابع آبی به عنوان یکی از مشکلات جدی کشور در این تفاهم نامه مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: همچنین در حوزه برقی‌سازی که یکی از برنامه‌های جدی شهرداری یزد است، راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی، تبدیل چراغ‌های پرمصرف در معابر شهری و بوستان‌ها به چراغ‌های کم مصرف ال‌ای دی و همچنین برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها، خودروهای شهری و حمل و نقل عمومی تمهیدات خوبی اندیشیده شده است.

شهردار یزد، مدیریت پسماند را یکی دیگر از موارد این تفاهم‌نامه برشمرد و تصریح کرد: شهر یزد در چند سال گذشته اقدامات مؤثری در راستای مدیریت پسماند و بهره‌وری حداکثری از پسماندهای شهری انجام داده است. ضمن اینکه مباحث خوبی برای گام برداشتن در مسیر کاهش تولید پسماند، حرکت به سمت شهری با پسماند صفر، بازیافت، تبدیل و استفاده بهینه از پسماند نیز در این تفاهم نامه آمده است.

محی‌الدینی با اشاره به اینکه یزد به عنوان اولین شهر کشور در حال تدوین سند بهره‌وری است، اظهار داشت: این سند تا یکی دو ماه آینده به نتیجه می‌رسد و عملیات اجرایی مدون بر اساس آن آغاز خواهد شد و یزد که همیشه در حوزه بهره‌وری در کشور زبانزد بوده است، بار دیگر به عنوان اولین شهر بهره‌ور ایران لقب می‌گیرد.

کد خبر 6678543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محدثه IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      همه پیشرفت ها منوط به همکاری مردم هست مردم باید مشارکت بیشتری در انجام بخشی از اقدامات که مربوط به شهروندان هست داشته باشند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها