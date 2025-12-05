به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم محیالدینی با اشاره به تفاهمنامه همکاری بین شهرداری و سازمان ملی بهرهوری ایران در حوزههای انرژی، آب و مدیریت پسماند گفت: با امضای این تفاهمنامه، یزد به عنوان شهر پایلوت بهرهوری در موضوعات مختلفی نظیر انرژی و مدیریت پسماند که جزو وظایف شهرداریها است، معرفی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بهرهوری آب و منابع آبی به عنوان یکی از مشکلات جدی کشور در این تفاهم نامه مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: همچنین در حوزه برقیسازی که یکی از برنامههای جدی شهرداری یزد است، راه اندازی نیروگاههای خورشیدی، تبدیل چراغهای پرمصرف در معابر شهری و بوستانها به چراغهای کم مصرف الای دی و همچنین برقیسازی موتورسیکلتها، خودروهای شهری و حمل و نقل عمومی تمهیدات خوبی اندیشیده شده است.
شهردار یزد، مدیریت پسماند را یکی دیگر از موارد این تفاهمنامه برشمرد و تصریح کرد: شهر یزد در چند سال گذشته اقدامات مؤثری در راستای مدیریت پسماند و بهرهوری حداکثری از پسماندهای شهری انجام داده است. ضمن اینکه مباحث خوبی برای گام برداشتن در مسیر کاهش تولید پسماند، حرکت به سمت شهری با پسماند صفر، بازیافت، تبدیل و استفاده بهینه از پسماند نیز در این تفاهم نامه آمده است.
محیالدینی با اشاره به اینکه یزد به عنوان اولین شهر کشور در حال تدوین سند بهرهوری است، اظهار داشت: این سند تا یکی دو ماه آینده به نتیجه میرسد و عملیات اجرایی مدون بر اساس آن آغاز خواهد شد و یزد که همیشه در حوزه بهرهوری در کشور زبانزد بوده است، بار دیگر به عنوان اولین شهر بهرهور ایران لقب میگیرد.
