محی‌الدینی: تاکسی‌های برقی اینترنتی به یزد وارد می‌شود

یزد_ شهردار یزد گفت: تا پایان امسال نخستین تاکسی‌های برقی اینترنتی به ناوگان شهری یزد اضافه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محی‌الدینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هدف شهرداری برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل پاک گفت: با چند شرکت دارای سابقه در حوزه تاکسی‌های برقی اینترنتی مذاکره کرده‌ایم و امیدواریم یزد از نخستین شهرهایی باشد که این سرویس در آن راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: کیفیت خودروها، زیبایی، امنیت شهروندان و توان رقابت با سامانه‌های موجود از مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب شرکت مجری است، شرکت‌های طرف مذاکره با عقد قرارداد مستقیم با رانندگان و پرداخت منظم حقوق، می‌توانند خدماتی مطمئن و ایمن به شهروندان ارائه دهند.

شهردار در پایان با اشاره به اثرات زیست‌محیطی این طرح اظهار داشت: ورود تاکسی‌های برقی اینترنتی علاوه بر کاهش آلودگی هوا، خدمات شهری را به‌روزتر و در دسترس‌تر می‌کند و باعث ارتقای چهره حمل‌ونقل یزد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان امسال نخستین تاکسی‌های برقی اینترنتی به ناوگان شهری یزد اضافه می‌شود.

