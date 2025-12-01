به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محی‌الدینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هدف شهرداری برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل پاک گفت: با چند شرکت دارای سابقه در حوزه تاکسی‌های برقی اینترنتی مذاکره کرده‌ایم و امیدواریم یزد از نخستین شهرهایی باشد که این سرویس در آن راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: کیفیت خودروها، زیبایی، امنیت شهروندان و توان رقابت با سامانه‌های موجود از مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب شرکت مجری است، شرکت‌های طرف مذاکره با عقد قرارداد مستقیم با رانندگان و پرداخت منظم حقوق، می‌توانند خدماتی مطمئن و ایمن به شهروندان ارائه دهند.

شهردار در پایان با اشاره به اثرات زیست‌محیطی این طرح اظهار داشت: ورود تاکسی‌های برقی اینترنتی علاوه بر کاهش آلودگی هوا، خدمات شهری را به‌روزتر و در دسترس‌تر می‌کند و باعث ارتقای چهره حمل‌ونقل یزد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان امسال نخستین تاکسی‌های برقی اینترنتی به ناوگان شهری یزد اضافه می‌شود.