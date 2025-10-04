  1. استانها
محی الدینی: یزد اولین شهر بهره‌ور ایران می‌شود

یزد- شهردار یزد گفت: شهرداری یزد به عنوان اولین شهرداری کشور، در حال تدوین سند جامع بهره وری با عنوان «یزد، شهر بهره‌ور» است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم محی‌الدینی با بیان اینکه، سند جامع «یزد، شهر بهره ور» با همکاری یک شرکت دانش بنیان در حال تدوین این سند است، گفت: در راستای تدوین این سند، هماهنگی‌های لازم با سازمان ملی بهره وری که متولی این حوزه هست، انجام شده و به زودی تفاهم‌نامه‌ای نیز در این خصوص با این سازمان منعقد شود.

وی زمان رونمایی از این سند را تا سه ماه آینده عنوان کرد و افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته این سند، عملیاتی بودن و پروژه محور بودن آن است، به طوری که از کلی‌گویی پرهیز کرده است.

وی در پایان تصریح کرد: مطمئنا سند جامع «یزد، شهر بهره ور» به عنوان طرحی که مورد توجه و استقبال سازمان ملی بهره‌وری و دیگر ارگان‌ها قرار گرفته است، یکی از اقدامات شایسته‌ای است که به عنوان الگو برای سایر شهرداری‌ها در سطح کشور مطرح خواهد شد.

