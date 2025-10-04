به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم محی‌الدینی با بیان اینکه، سند جامع «یزد، شهر بهره ور» با همکاری یک شرکت دانش بنیان در حال تدوین این سند است، گفت: در راستای تدوین این سند، هماهنگی‌های لازم با سازمان ملی بهره وری که متولی این حوزه هست، انجام شده و به زودی تفاهم‌نامه‌ای نیز در این خصوص با این سازمان منعقد شود.

وی زمان رونمایی از این سند را تا سه ماه آینده عنوان کرد و افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته این سند، عملیاتی بودن و پروژه محور بودن آن است، به طوری که از کلی‌گویی پرهیز کرده است.

شهردار گفت:‌ شهرداری یزد به عنوان اولین شهرداری کشور، در حال تدوین سند جامع بهره بروری با عنوان «یزد، شهر بهره‌ور» است.

وی در پایان تصریح کرد: مطمئنا سند جامع «یزد، شهر بهره ور» به عنوان طرحی که مورد توجه و استقبال سازمان ملی بهره‌وری و دیگر ارگان‌ها قرار گرفته است، یکی از اقدامات شایسته‌ای است که به عنوان الگو برای سایر شهرداری‌ها در سطح کشور مطرح خواهد شد.