دیدار قریب الوقوع ترامپ و پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یوری اوشاکوف معاون رئیس جمهور روسیه امروز جمعه اعلام کرد که ممکن است در آینده نزدیک دیداری بین پوتین و ترامپ برگزار شود.

وی در این باره گفت: این دیدار انجام خواهد شد.

اوشاکوف در مورد آمادگی مسکو برای ادامه همکاری با تیم آمریکایی گفت: من معتقدم که ما در مذاکرات کلیدی که رئیس جمهور ما در آن شرکت دارد، پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. این دلگرم‌کننده است و ما آماده‌ایم تا به همکاری با این تیم آمریکایی ادامه دهیم.

وی افزود: اروپایی‌ها هیچ کمکی در راستای حل و فصل بحران اوکراین نکرده‌اند و خواسته های غیر معقولی دارند و در راستای هموار کردن مسیر حل و فصل جنگ اوکراین حرکت نمی کنند.

اوشاکوف درباره دیدار با نمایندگان آمریکا در کرملین گفت: همه موضوعات در مسکو مورد رایزنی قرار گرفت.