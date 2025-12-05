ترامپ: در حل بحران روسیه و اوکراین موفق خواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ما برای حل بحران روسیه و اوکراین تلاش می‌کنیم.

وی افزود: من بر این باور هستم که ما سرانجام در حل این بحران موفق خواهیم شد.

ترامپ چند هفته قبل از طرح ۲۸ بندی خود برای حل بحران اوکراین رونمایی کرد و از آن زمان تاکنون بحث‌های گسترده‌ای میان مقامات اروپایی و آمریکا شکل گرفته است.

نشست هیئت آمریکایی به ریاست «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دو روز قبل برگزار شد.

هیئت آمریکایی پیش از این دیدار در فلوریدا با مقامات اوکراینی دیدار کرده بودند. دیداری که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا آن را ثمربخش خواند و در عین حال تاکید کرد که کار بیشتری باقی مانده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در تازه‌ترین اظهاراتش درباره بحران اوکراین گفت که مسکو با بخش‌هایی از طرح ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ اوکراین موافق نیست.