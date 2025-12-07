فرستاده ترامپ: آمریکا نیروی زمینی در اوکراین مستقر نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کیث کلاگ، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در امور اوکراین در سخنانی در یک میزگرد در مجمع دفاع ملی رونالد ریگان اعلام کرد: آمریکا نیروی زمینی در اوکراین مستقر نخواهد کرد.

فرستاده ویژه ترامپ در امور اوکراین حتی احتمال اعزام نیروهای آمریکایی به اوکراین را نیز رد کرد.

کیث کلاگ، اضافه کرد که هنوز «۱۰ متر آخر» تلاش‌ها برای پایان دادن به این درگیری باقی مانده است و این موضوع «در واقع به چند مسئله» که برای یک توافق صلح محوری هستند، بستگی دارد: قلمرو دونتسک و وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا.

روسیه بارها تأکید کرده است که نیروهای خارجی در اوکراین اهداف مشروعی خواهند بود.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تأکید کرد که حتی تحت یک توافق صلح نیز هیچ بهانه‌ای برای حضور نیروهای ناتو در اوکراین را به وجود نمی‌آورد.