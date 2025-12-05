نفت اوپک امروز ۱۴ آذر ۶۳ دلار و ۱۷ سنت معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در تالارهای معاملاتی انرژی، نفت اوپک بدون افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ ۶۳.۱۷ دلار داد و ستد شد که این نرخ گویای ۱.۱ دلار کاهش نسبت به هفته گذشته است. این در حالی است که نفت اوپک در یک ماه گذشته کاهش ۳.۵۷ درصدی برابر با ۲.۳۴ دلار را به ثبت رسانده است. علاوه بر آن، بالاترین قیمت ثبت شده برای نفت اوپک در روز جاری ۶۳.۱۷ دلار و پایینترین نرخ نیز برابر با ۶۳.۱۷ دلار بوده است.
از سوی دیگر، نفت برنت در بازارهای جهانی نفت و انرژی با قیمتی معادل ۶۳.۲۲ دلار معامله شد. این نرخ نسبت به روز گذشته با تغییری به میزان ۰.۱۷ درصد کاهش همراه بوده است. بررسی تغییرات هفتگی نیز نشان میدهد که ارزش نفت برنت طی یک هفته اخیر ۱.۳۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در مقایسه با ماه گذشته، نشاندهنده کاهش ۰.۵۱ درصدی برابر با ۰.۳۳ دلار است. لازم به ذکر است که بالاترین ارزش برای نفت برنت در روز جاری به مبلغ ۶۳.۳۸ دلار و کمترین نرخ آن نیز برابر ۶۳.۰۷ دلار به ثبت رسید.
در ادامه معاملات جاری، نفت خام آمریکا امروز در بازارهای جهانی با قیمت ۵۹.۵۷ دلار خرید و فروش شد. این نرخ در مقایسه با روز گذشته، ۰.۳ درصد کاهش داشته است. همچنین، قیمت نفت خام آمریکا طی هفته گذشته افزایش ۱.۷۴ درصدی برابر با ۱.۰۲ دلار را تجربه کرده است. شایان ذکر است، در معاملات روز جاری، نفت خام آمریکا سقف قیمت ۵۹.۷۸ دلار و کف قیمت ۵۹.۴۳ دلار را تجربه کرد.
در ادامه قیمت نفت و انواع فرآوردههای حوزه انرژی در بازارهای جهانی قابل مشاهده است.
قیمت نفت کوره
- قیمت لحظهای: ۲.۳۲۵۵ دلار
- بیشترین: ۲.۳۲۶۱ دلار
- کمترین: ۲.۳۰۳۷ دلار
- تغییر روزانه: ۰.۰۱۸۶ دلار
- تغییر هفتگی: ۰.۹۷ درصد افزایش
قیمت گازوئیل
- قیمت لحظهای: ۶۷۱.۷۵ دلار
- بیشترین: ۶۷۲.۳۸ دلار
- کمترین: ۶۶۹.۵ دلار
- تغییر روزانه: ۴.۵ دلار
- تغییر هفتگی: ۲.۰۴ درصد کاهش
قیمت بنزین
- قیمت لحظهای: ۱.۸۲۹۲ دلار
- بیشترین: ۱.۸۳۳۲ دلار
- کمترین: ۱.۸۲۴۹ دلار
- تغییر روزانه: ۰.۰۰۳۶ دلار
- تغییر هفتگی: ۰.۵۸ درصد افزایش
قیمت گاز طبیعی
- قیمت لحظهای: ۵.۰۴۶ دلار
- بیشترین: ۵.۱۱۴ دلار
- کمترین: ۵.۰۳۸ دلار
- تغییر روزانه: ۰.۰۷۱ دلار
- تغییر هفتگی: ۴.۰۴ درصد افزایش
قیمت ذغال سنگ
- قیمت لحظهای: ۸۲.۴۳ یورو
- بیشترین: ۸۲.۵ یورو
- کمترین: ۸۲.۴۳ یورو
- تغییر روزانه: ۰.۹۳ یورو
- تغییر هفتگی: ۰.۹۹ درصد کاهش
