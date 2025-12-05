نعیم قاسم: همسویی با اسرائیل مانند سوراخ کردن کشتی و غرق شدن همه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان طی سخنانی در مراسمی به مناسبت بزرگداشت علمای شهید در راه قدس گفت: ما برای وفاداری به علمای شهید گرد هم آمده ایم.
دبیرکل حزبالله تأکید کرد که این مراسم پاسداشت مسیری است که علما و روحانیون با جان، مال و تمام توان خود برای آن جهاد کردند.
او گفت این رویداد «مراسمی سرشار از خون شهیدان و قلم مجاهدان» است و هدف آن بازشناسی مسیری است که زندگی ملت را دگرگون کرده است.
قاسم با اشاره به شهدای روحانیت و طلاب، اظهار کرد: شمار روحانیون شهید ۱۵ نفر، طلاب شهید ۴۱ نفر و شهیدانِ وابسته به خانواده روحانیون ۳۹ نفر بوده است.
وی تصریح کرد: باید از دو عالم گرانقدر شهیدان سید عباس الموسوی و شیخ راغب به عنوان طلایه داران در این راه یاد کنیم. جهاد رکن اساسی در مکتب اسلامی است که ما بر اساس آن پرورش یافته ایم. ما در جهاد نفس و جهاد نظامی هستیم. علما پیشقراول بودند.
وی جهاد را «بنیاد منظومه تربیتی اسلامی» دانست و گفت حزبالله همزمان درگیر «جهاد نفس» و «جهاد نظامی» است؛ جهادی که علما خود پیشگام آن بودهاند و فرزندانشان نیز در صفوف مقدم حضور داشتهاند. علما توانستند اصالت، عزت و زندگی شایسته را بنا کنند. بسیاری در لبنان و خارج از کشور از اینکه حزبالله چگونه توانست مسیر خود را ترسیم کند، شگفتزده شدند. آنها از حمایت مردم از حزب الله شگفت زده شدند زیرا یک تجربه اصیل، صادقانه و خالصانه وجود داشت. ما به عنوان حزبالله، برای حفظ اصول اسلام تلاش کردیم، روی جهاد و اخلاق والا کار کردیم و به کلمه واحد ایمان داشتیم.این حمایت نتیجه تجربهای صادقانه و وفاداراست.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت: ما طوری بزرگ شده بودیم که عاشق کشورمان باشیم. خواهان تقابل با مقاومت هستند زیرا پروژه ملی و استقلال و عزت و اخلاق را مطرح کرد. آنها خواهان این گونه زندگی کردن ما نیستند. حزب الله موفق شده که الگوی پیشرفته و پویایی ارائه دهد و به همین دلیل استبکار به دنبال نابودی حزب الله است.
او در ادامه به همکاریهای سیاسی حزبالله اشاره کرد و گفت که این جنبش توانست در سال ۲۰۰۶ رابطهای راهبردی با یکی از مهمترین جریانهای مسیحی یعنی «جریان ملی آزاد» ایجاد کند و نمونهای نو از مشارکت سیاسی ارائه دهد؛ تجربهای که به گفته او مستکبران را خشمگین کرده است.
قاسم همچنین از حملات برخی جریانها به دلیل ارسال بیانیه حزبالله به پاپ انتقاد کرد و گفت این مخالفتها ناشی از تأثیرگذاری پیام بوده است؛ آنها خواستند تصویر را مخدوش کنند، اما هرگز موفق نخواهند شد.
دبیرکل حزبالله خطاب به خانوادههای شهدا، مقاومت و مردم نیز گفت: از من عهد استمرار، از مجاهدان عهد ثبات و پیروزی، و از مردم عهد پایداری و عزت را پذیرا باشید.
شیخ نعیم قاسم بیان کرد: حزبالله، در طول تجربه خود، منزوی نبوده است؛ همواره اهل همکاری و گشادهرویی بوده و الگویی پیشگام ارائه داده است و این امر قدرتهای استکباری را خشمگین کرده است.
وی با اشاره به تحرکات علیه مقاومت و پایگاه مردمی مقاومت بیان کرد: چه کسی میخواهد چهره مردمی را که سرشار از قدرت، روحیه، میهنپرستی و آرزوی رسیدن به جایگاهی والا هستند و برای میهن خود خون و فداکاری کردهاند، خدشهدار کند؟
دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه توطئه ها و تحرکات علیه حزب الله عزم و اراده مقاومت را قوی تر می کند و راه به جایی نمی برد، بر همکاری حزب الله برای ساختن لبنان و آزادی اراضی اشغالی لبنان تاکید کرد و گفت: پیشینه ما گواه این موضوع است.
شیخ نعیم قاسم همچنین با اشاره به حملات رسانهای و سیاسی اخیر، گفت: «چه کسانی میکوشند تصویر ملتی را مخدوش کنند که برخوردار از قدرت، معنویت، وطندوستی و ارادهای استوار برای حفظ عزت خویش است؟ مردمی که با مقاومتی آکنده از فداکاری و نثار خون، از سرزمین خود دفاع کردند.»
او تأکید کرد: «همه این حملات رسانهای در نهایت بیاثر خواهد ماند و این فشارها ما را نیرومندتر میکند، زیرا ما جماعتی هستیم که به خدا ایمان داریم و زیر نظر عالمان راستین پرورش یافتهایم.»
شیخ قاسم با اشاره به طبیعی بودن وجود اختلاف سیاسی در هر کشور، گفت: «مسئله اصلی این است که چگونه این اختلافها را سامان بدهیم. باید این روند مطابق قانون اساسی و قوانین کشور باشد و در چارچوبی قرار بگیرد که هدف آن بهبود وضعیت دولت و ساختار کشور باشد.»
وی افزود: حزبالله در مسیر همکاری برای «ساخت دولت و آزادسازی سرزمین» با همه نیروها تعامل میکند و کارنامه آن گویای این رویکرد است. ما منتظر تضمین از کسی نیستیم و به کسی هم تضمین نمیدهیم.
شیخ قاسم بدون اشاره مستقیم به جریان خاصی، به برخی گروههای سیاسی اشاره کرد که «به جای اتهامزنی به دیگران، نیازمند پاکسازی از گذشته پُر خطا و کارنامه سنگین خود در جنگ داخلی هستند.»
دبیرکل حزبالله همچنین انتخابات پارلمانی را معیار روشن برای داوری افکار عمومی دانست و گفت این انتخابات «حکم واقعی» درباره وزن سیاسی جریانها را آشکار میکند.
وی در ادامه با اشاره به تجاوزهای رژیم صهیویستی علیه لبنان گفت: این دشمن توسعه طلب است و به توافق پایبند نیست و حملاتش دائمی است و برای سلاح حزب الله نیست بلکه به دنبال اشغال تدریجی لبنان و ایجاد اسرائیل بزرگ از دروازه لبنان است.
شیخ نعیم قاسم ادامه داد: سلاح و راهبرد دفاعی و اختلافات لبنانی ها ربطی به آمریکا ندارد. مشکلات لبنانی ها به خودشان مربوط است. آیا باید باور کنیم که داستان فقط خلع سلاح است و این موضوع وضعیت لبنان را حل خواهد کرد؟ آنها به دنبال نابودی ما هستند. آنها به دنبال خلع سلاح، خشکاندن منابع مالی، ممانعت از خدمات رسانی، بستن مدارس و بیمارستان، ممانعت از بازسازی و به دنبال ویران کردن منازل هستند.
دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: بر سر عهد هستیم و امانت دار خون شهیدان خواهیم بود و عقب نشینی در کار نخواهد بود. ما در کنار مردممان و ایثارگران مان خواهیم بود. سربلند و راسخ خواهیم ماند و تسلیم نخواهیم شد. ما از خودمان، مردم و کشورمان دفاع خواهیم کرد. ما آماده جانفشانی تمام قد هستیم و هرگز تسلیم نخواهیم شد. واشنگتن و تل آویو میخواهند که وجود ما را از بین ببرند اما روشن است که ما از خودمان و کشورمان دفاع خواهیم کرد و تسلیم نخواهیم شد و عقب نشینی نخواهیم کرد. ما اهمیتی به اسرائیل و آمریکا و دست نشاندگان آنها نخواهیم داد. احدی در جهان نمیتواند ما را از توان دفاعیمان باز دارد.
شیخ نعیم قاسم در ادامه تصریح کرد: حدود روابط ما بهعنوان دولت لبنان با دشمن اسرائیلی، همان حدودی است که توافقها مشخص کردهاند. چیزی به نام منطقه پس از جنوب لیتانی وجود ندارد و سایر مسائل، موضوعات داخلی میان لبنانیها است.
وی افزود: احدی در دنیا نمی تواند توان دفاعی ما را بگیرد. این یک موضوع تمام شده است و اجازه دهید که شکست خوردگان راههای دیگر را بیازمایند. ما به نوکران «اسرائیل» اهمیتی نخواهیم داد و به شهروندان و آنانی که گوش شنوا دارند، توجه خواهیم کرد و در چارچوب یک کشور، در چارچوب یک استراتژی دفاعی که بر سر آن توافق داریم، بحث و همکاری خواهیم کرد. حاضر به گفتوگو و همکاری در چارچوب یک کشور واحد و در قالب راهبرد دفاعی ملی مورد توافق هستیم و این تنها چارچوبی است که برای ما باز است.
شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: ما، به عنوان حزبالله، وظیفه خود را انجام دادهایم و به دولت اجازه دادهایم تا حاکمیت خود را در چارچوب توافق اعمال کند. مطمئن باشید، وقتی ما متحد باشیم، آنها نمیتوانند کاری انجام دهند.
دبیر کل حزب الله لبنان هرگونه تعامل با رژیم صهیونیستی را اشتباه دانست و افزود: این اقدام، اشتباه دیگری است که به اشتباه پنجم آگوست اضافه میشود.
شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: در کنار مردممان خواهیم بود و با مجروحان—این اسطورههای فداکاری—همراه میمانیم. عهد و امانت شهدا را حفظ خواهیم کرد و هرگز عقبنشینی نخواهیم کرد.
وی افزود: اسرائیل میخواهد بگوید که میخواهد شما زیر آتش باشید. هیئت غیرنظامی رفتند و ملاقات کردند و فشار و تجاوز بیشتر شد. امتیاز مجانی دادید و موضع دشمن تغییر نکرد و حملاتش متوقف نشد. مشارکت هیئت مدنی در کمیته مکانیسم نادرست است زیرا شرط و اصل، توقف حملات از سوی دشمن بود. همسویی با اسرائیل مانند سوراخ کردن کشتی است آنگاه همه غرق خواهند شد.
نظر شما