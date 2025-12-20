  1. استانها
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

سبزه زاری: توده هوای سرد در خوزستان ماندگار است

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از ماندگاری توده هوای سرد در اغلب نقاط استان تا روز دوشنبه خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی بیان کرد: ماندگاری توده هوای سرد تا روز دوشنبه در اغلب نقاط خوزستان و وقوع دماهای صفر، زیرصفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالی پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه تا اواخر هفته نیز جو پایداری بر روی استان خواهیم داشت، گفت: پدیده غالب در اغلب نقاط استان به ویژه مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و جاده‌ای مواصلاتی وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی استان خواهد بود.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۱۸.۶ و ایذه با دمای ۱.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه زاری تصریح کرد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۶.۲ و کمینه دمای ۷.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.

    • ایرانی IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      10 2
      پاسخ
      الان بیش از یک ماه است که هواشناسی استان اعلام مه می کند درحالی که بجز دو سه روز در هفته گذشته، چیزی بنام مه وجود نداشته است. مه ناشی از سرما و رطوبت است، در حالی که در بیشتر ایام ماه گذشته این دوعامل وجود نداشته اند. ضمنا می بایست اثر مه بصورت شبنم روی گیاهان یا اشیاء دیگر بماند که چنین چیزی هم دیده نمی شد. ظاهراً برنامه این بوده که با عنوان مه، آلودگی بسیار شدید را که بصورت مه ای نقره ای رنگ، بدبو، نفس تنگ کن و فاقد رطوبت و سرما بوده را، مه بنامند. امروز هم مه نبود.

