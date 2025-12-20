سبزه زاری: توده هوای سرد در خوزستان ماندگار است

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی بیان کرد: ماندگاری توده هوای سرد تا روز دوشنبه در اغلب نقاط خوزستان و وقوع دماهای صفر، زیرصفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالی پیش بینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه تا اواخر هفته نیز جو پایداری بر روی استان خواهیم داشت، گفت: پدیده غالب در اغلب نقاط استان به ویژه مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و جادهای مواصلاتی وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی استان خواهد بود.
وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۱۸.۶ و ایذه با دمای ۱.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
سبزه زاری تصریح کرد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۶.۲ و کمینه دمای ۷.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.
