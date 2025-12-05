به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند با سفارش همگان به تقوا، با استناد به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانًا…» تأکید کرد: تقوا موجب بصیرت، آمرزش گناهان و نزول فضل الهی بر زندگی انسان می‌شود.

وی با گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو اظهار داشت: روز دانشجو، روز مبارزه با استکبار جهانی به‌ویژه آمریکا و انگلیس است و یادآور اعتراض تاریخی دانشجویان به حضور نیکسون، عامل کودتای ۲۸ مرداد است که در نهایت به شهادت سه دانشجوی مظلوم انجامید. ما همواره مدیون خون پاک دانشجویان شهید در دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی و دفاع مقدس هستیم.

امام جمعه دماوند با تبیین شاخص‌های دانشجوی تراز انقلاب اسلامی گفت: دانشجوی انقلابی، ایمان، علم، معنویت، سیاست‌ورزی، نقد و سازندگی را در کنار هم دارد، علم را به صنعت پیوند می‌زند و با مطالبه‌گری دلسوزانه مسئولان را به خدمت بیشتر به مردم وادار می‌کند. دانشجو فقط مطالبه‌گر نیست، بلکه در میدان عمل، به‌ویژه در حوادثی همچون سیل و زلزله و اردوهای جهادی، پیشگام خدمت‌رسانی است.

وی افزود: دانشجوی متدین و متعهد هم خوب درس می‌خواند و هم مخلصانه به مردم خدمت می‌کند؛ نسبت به سرنوشت بشریت حساس است و در برابر ستمکاران جهانی سکوت نمی‌کند. دانشجوی روشنفکر کسی است که نقشه دشمن را بشناسد و علیه فرعون‌های زمان فریاد بزند.

فتاح دماوندی با تبریک روز دانشجو به همه دانشجویان کشور و شهرستان دماوند گفت: برای این عزیزان که امیدهای آینده انقلاب هستند، آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

وی همچنین با اشاره به ولادت باسعادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) و روز زن بیان کرد: نامگذاری روز میلاد بانوی بزرگ اسلام به روز زن، نشان می‌دهد که بانوان مسلمان باید حضرت زهرا (س) را الگوی خود در همه عرصه‌های زندگی قرار دهند. حضرت فاطمه (س) کوثر پیامبر، سرچشمه خیر کثیر و منبع برکات الهی است.

امام جمعه دماوند افزود: حضرت زهرا (س) در دوران کودکی پس از رحلت حضرت خدیجه و ابوطالب، مایه دلگرمی و آرامش پیامبر اکرم (ص) بود و در همسری و مادری نیز الگویی کامل برای همه زنان عالم است. زندگی مشترک کوتاه اما پربرکت حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) همزمان با سخت‌ترین شرایط اقتصادی و جنگ‌های متعدد بود و آن بانوی بزرگ با صبر، استقامت و پشتیبانی از ولیّ خدا، نقش بی‌بدیلی در دفاع از اسلام ایفا کرد.

وی در پایان ضمن تبریک روز زن به همه بانوان کشور و شهرستان دماوند، از زحمات و خدمات آنان قدردانی کرد و گفت: پشتوانه شمشیر برّان امیرالمؤمنین علی (ع)، مهر و ایمان حضرت فاطمه زهرا (س) بود.