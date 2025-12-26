به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فتاح دماوندی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند با اشاره به میلاد با سعادت امام جواد (ع) و ماه رجب، بر اهمیت شکر نعمت‌ها و رعایت تقوا در زندگی اسلامی تأکید کرد.

فتاح دماوندی در خطبه اول با بیان روایت نورانی امام جواد (ع) گفت: نعمتی که شکر نشود مانند گناهی است که آمرزیده نشود

دماوندی در ادامه افزود: شکر نعمت، شرط بقا و ازدیاد آن است و کفران نعمت مقدمه عذاب الهی خواهد بود. وی با استناد به آیات قرآن اظهار داشت: «اگر بخواهید نعمت‌های الهی را بشمارید نمی‌توانید» و تأکید کرد که اعتراف به ناتوانی در شکرگزاری نوعی از شکر حقیقی محسوب می‌شود.

امام جمعه دماوند سه رکن شکر حقیقی را شکر قلبی، شکر زبانی و شکر عملی برشمرد و خاطرنشان کرد: استفاده درست از نعمت‌ها، صرف عمر در عبادت و خدمت به خلق، صبر در برابر مصیبت‌ها و مراقبت از سلامتی، از نمونه‌های شکر عملی است.

وی همچنین به اهمیت شکر نعمت مال، خانواده و ایمان اشاره کرد و گفت: صرف مال در راه حلال، احترام و گذشت در خانواده و عمل به واجبات، جلوه‌های شکرگزاری است.

در خطبه دوم، فتاح دماوندی با اشاره به آیات و روایات اهل بیت (ع) بر ضرورت رعایت تقوا تأکید کرد و یادآور شد: عمل کم با تقوا بهتر از عمل زیاد بی دوام است.

وی ماه رجب را فرصتی برای تضرع، استغفار و نزدیکی دل‌های مؤمنان به رحمت الهی خواند و تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) در این ماه روزی حداقل ۷۰ بار استغفار می‌کردند و توبه، بازگشت به دامن مهر الهی و نشان شوق به سرای باقی است.

امام جمعه دماوند همچنین به روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در ۹ دی اشاره کرد و با یادآوری فتنه سال ۸۸، حضور مردم در دفاع از انقلاب و اسلام را عامل اصلی حفظ حاکمیت و پیروزی ایران دانست. وی افزود: رهبر حکیم انقلاب و بصیرت مردم، همواره فتنه‌های دشمنان را ناکام کرده است.

فتاح دماوندی در پایان به ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی اشاره کرد و گفت: با آموزش، برنامه‌ریزی و مشارکت همگانی، تاب‌آوری جامعه در برابر حوادث افزایش یافته و از خسارات سنگین انسانی و مالی جلوگیری خواهد شد.