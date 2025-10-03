خطیب جمعه دماوند: اسرائیل منفورترین رژیم دنیا و در آستانه سقوط است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم فتاح دماوندی، در خطبه های نماز جمعه این هفته دماوند با تسلیت سالروز ارتحال شهادتگونه حضرت فاطمه معصومه (س)، ایشان را الگوی دختران مسلمان معرفی کرد و گفت: طوفان الاقصی کمر رژیم صهیونیستی را شکست و ملتهای جهان را بیدار کرد.
فتاح دماوندی در ادامه با سفارش همگان به تقوای الهی، حضرت فاطمه معصومه (س) را بانویی طاهره، حمیده، تقیه و مرضیه دانست و اظهار داشت: پیوند علم و معنویت همراه با مقاومت و کرامت انسانی در وجود ایشان جلوهگر بود و باید الگوی دختران امروز جامعه باشد.
امام جمعه دماوند با تبریک هفته نیروی انتظامی به سبزپوشان خدوم ناجا افزود: مردم قدردان فرزندان خود در نیروی انتظامی هستند و همانگونه که پلیس سارقان اموال را تعقیب میکند، باید در برابر دزدان عقاید و اخلاق نیز قاطعانه اقدام شود.
وی تأکید کرد: ارتقای رتبه انتظامی شهرستان دماوند مطالبه جدی مردم است چرا که امکانات و تجهیزات موجود متناسب با گستردگی و حجم مأموریتهای این منطقه نیست.
فتاح دماوندی در ادامه با اشاره به دومین سالروز عملیات طوفان الاقصی گفت: این عملیات در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی انجام شد و کمر اسرائیل را شکست.
وی افزود: طوفان الاقصی منفورترین رژیم دنیا را در آستانه سقوط قرار داد و ملتهای جهان را بیدار کرد.
وی با محکوم کردن توقیف کاروان دریایی صمود توسط رژیم صهیونیستی تصریح کرد: همانگونه که ملتها و دولتهای مختلف این اقدام را محکوم کردند، ما نیز با شعار «مرگ بر اسرائیل» بر نابودی این رژیم تأکید میکنیم.
خطیب جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود به فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: این اقدام بیش از آنکه اثر واقعی داشته باشد، جنبه روانی و تبلیغاتی دارد. ملت ایران همانند حضرت اباعبداللهالحسین (ع) تسلیمناپذیر است و مقاومت هوشمندانه ملت، دشمنان را سرشکسته خواهد کرد.
امام جمعه دماوند در پایان با گرامیداشت روز ایمنی و آتشنشانی گفت: آتشنشانان دماوند نیازمند تجهیزات تخصصی و خودروی نردبان هیدرولیکی برای پوشش ساختمانهای بلندمرتبه هستند و سازمان شهرداریها باید در این زمینه اقدام جدی داشته باشد.
نظر شما