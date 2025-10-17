دماوندی: پروژه های نیمه تمام ورزشی دماوند در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی، در خطبههای نماز جمعه این هفته دماوند با تأکید بر اهمیت تقوا و نقش ورزش در سلامت جامعه، ضمن گرامیداشت روز ملی پارالمپیک از مسئولان خواست تکمیل پروژههای ورزشی نیمهکاره در شهرستان را در اولویت قرار دهند و نسبت به تغییر کاربری زمینهای ورزشی هشدار داد.
فتاح دماوندی با استناد به تفسیر روایتی از امام صادق (ع) درباره آیه «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ» گفت: «حق تقوا این است که خداوند فرمان برده شود و نافرمانی نشود؛ خداوند یاد شود و فراموش نشود؛ خداوند سپاسگزاری شود و ناسپاسی نشود.» ایشان افزودند که تقوا باید در عمل و رفتار روزمره انسانها نمود یابد.
امام جمعه دماوند روز ملی پارالمپیک را گرامی داشت و از «قهرمانان پارالمپیک ایران» که در رشتههای تیراندازی با کمان، تیراندازی، وزنهبرداری، دو و میدانی، والیبال نشسته، جودو و تکواندو مدالهای ارزشمندی کسب کردهاند، قدردانی کرد: کمتوانی جسمی و روحی هرگز مانع افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی نشده و نخواهد شد.
فتاح دماوندی ورزش را سبب تندرستی، طول عمر و مقدمه خدمت و عبادت خواند و تأکید کرد: اگر ورزش همگانی به فرهنگ عمومی تبدیل شود بیماریها کاهش و هزینههای درمانی مردم و کشور کم خواهد شد. هرچه ورزشگاه و ورزشکار بیشتر باشد، نیاز به بیمارستان و زندان کمتر خواهد شد.
وی پیادهروی را «سادهترین ورزشی که همه میتوانیم انجام دهیم» معرفی کرد.
فتاح دماوندی به نقش آموزههای دینی و اهل بیت در توسعه ورزش اشاره کرد و از روایتهایی مثل سفارش پیامبر (ص) به آموزش شنا و تیراندازی به فرزندان و نیز سابقه ورزشی امام خمینی (ره) یادآور شد و گفت: استفاده از قدرت بدنی برای اطاعت از خداوند و خدمت به خلق، یک ارزش و عبادت است.
امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنانش از مسئولان استان تهران و شهرستان دماوند خواست اسناد زمینهای ورزشی را به نام دولت جمهوری اسلامی ثبت کنند و «از تاراج و تغییر کاربری زمینهای ورزشی که خیانت به آیندگان و جوانان است» جلوگیری نمایند. وی همچنین از خیرین و پشتیبانان مردمی ورزش دماوند و حمایتهای دولت قدردانی کرد.
فتاح دماوندی همچنین از بانوان و دختران ورزشکار ایرانی که با حفظ حجاب در میادین بینالمللی افتخارآفرینی میکنند، تشکر و رعایت شئونات اسلامی توسط ورزشکاران را ستود: بهترین تبلیغ حجاب آن لحظهای است که یک دختر یا زن مسلمان با مقنعه و حجاب جایزه دریافت میکند.
امام جمعه دماوند در ادامه سخنانش به مسائل بینالمللی نیز پرداخت و با انتقاد از اجلاس شرمالشیخ و نام بردن از «ترامپ» بهعنوان «دلقک و مغرور» گفت که این اجلاس مایه شرمساری شرکتکنندگان شد و از تصمیم وزارت خارجه و دولت ایران بابت نپذیرفتن دعوت آن اجلاس تمجید کرد. وی اظهار داشت که «طوفان الاقصی موجودیت رژیم صهیونیستی را متزلزل کرد» و حمایت از مردم فلسطین و جبهه مقاومت را جهاد و واجد ثواب خواند.
فتاح دماوندی در پایان خطاب به نمازگزاران و مسئولان محلی گفت: از حضور و زحمات فعالان ورزش شهرستان دماوند تشکر میکنم و بار دیگر از مسئولان میخواهم تکمیل پروژههای نیمهتمام ورزشی را در اولویت قرار دهند تا جوانان و ورزشکاران دماوند از امکانات شایسته بهرهمند شوند.
