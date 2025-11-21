امام جمعه دماوند: چتر بسیج بر سر همه ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند با سفارش به تقوای الهی و با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر اینکه «جهاد دری از درهای بهشت است برای اولیای خاص خدا»، اظهار داشت: جهاد سپر محکم الهی و لباس تقواست و بسیجیان مصداق حقیقی مجاهدت در میدان‌های سخت هستند.

وی با تبریک فرارسیدن هفته بسیج به بسیجیان شهرستان دماوند، گفت: بسیجی یعنی مجاهد میدان‌های سخت؛ کسانی که در دفاع مقدس با ایمان، توکل، دعا و روحیه ایثار درخشیدند و پس از جنگ نیز با اخلاص و بی‌ادعا در اردوهای جهادی برای خدمت به مردم صف کشیدند.

امام جمعه دماوند با اشاره به اینکه بسیج محدود به قشر خاصی نیست، افزود: امروز بسیاری از دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب، پزشکان، مهندسان، فرهنگیان، اصناف، ورزشکاران، هنرمندان، کشاورزان، کارگران، زنان و مردان این کشور بسیجی هستند.

فتاح دماوندی بسیج را نماد ولایت‌باوری، نظم، انضباط و تکلیف‌گرایی دانست و بیان داشت: بسیجیان مصداق آیه شریفه ‘أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ’ هستند؛ مهربان با مردم و سخت‌گیر با دشمن.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران تاکید کرد: امروز ملت ایران در برابر دشمن دست برتر را دارد و با تبعیت از رهبری معظم انقلاب و روحیه بسیجی، مشت پولادین ملت دهان دشمنان اسلام و ایران را خرد خواهد کرد.

امام جمعه دماوند با تاکید بر اقتدار نیروهای مسلح بیان داشت: نیروهای مسلح ما گوش‌به‌فرمان فرمانده معظم کل قوا هستند و اگر دشمن صهیونی و آمریکایی خطایی مرتکب شود، روزگارش سیاه خواهد شد.

فتاح دماوندی استقلال و عزت ملت ایران را در گرو توانمندی همه‌جانبه دانست و افزود: علم و آگاهی، دینداری و قدرت نظامی سه پایه اصلی قدرت ملی هستند و تنها با اتکا به این سه عنصر می‌توان استقلال را حفظ کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت صیانت از ارزش‌های اخلاقی و حجاب اشاره کرد و گفت: حفظ حجاب، عفت و پاکدامنی سپر محکم در برابر جنگ نرم دشمن است و نباید دختران و بانوانی را که از فواید حجاب آگاهی کافی ندارند بی‌دین خطاب کرد؛ باید با محبت و منطق با آنان سخن گفت.

امام جمعه دماوند با تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی در جهت اجرای قانون حجاب و توجه به مطالبه مردمی افزود: همه ما مسئول هستیم که برای ایجاد محیط اجتماعی سالم و امن تلاش کنیم.

وی با اشاره به وصایای شهدای دفاع مقدس گفت: شهدای ما باور داشتند که دشمن از سیاهی چادر زنان مسلمان بیش از سرخی خون شهدا هراس دارد.

فتاح دماوندی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر تمدن غنی خود و با وحدت، هرگز تسلیم سلطه‌گران نخواهد شد و تا زمانی که غرب از زورگویی دست بر ندارد، همین خواهد بود.