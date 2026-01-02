فتاح دماوندی: اعتراض صنفی حق مردم است؛ امنیت باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح دماوندی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار داشت: تقوا و توکل بر خداوند موجب بصیرت، آرامش و گشایش در زندگی فردی و اجتماعی می‌شود و انسان متقی در مسیر حق دچار سردرگمی نخواهد شد.

وی با تبریک ۱۲ رجب، سالروز میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، گفت: پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) پدران امت اسلامی هستند و صله‌رحم، احترام به والدین و پرهیز از عاق والدین، از آموزه‌های مؤکد اسلام است.

امام جمعه دماوند با اشاره به جایگاه پدران معنوی و تربیتی افزود: شیعه واقعی کسی است که در عمل پیرو امیرالمؤمنین (ع) باشد و تبعیت از اهل‌بیت (ع) نیازمند شناخت و عمل به سیره و کلمات نورانی آنان، به‌ویژه نهج‌البلاغه است.

فتاح دماوندی با استناد به حکمت ۲۸۹ نهج‌البلاغه، ویژگی‌های مؤمن و برادر دینی را برشمرد و تصریح کرد: کوچک شمردن دنیا، رهایی از اسارت شهوات، سخن سنجیده، تواضع همراه با صلابت، قانون‌مداری، انصاف، صبر، صدق گفتار و کردار و مراقبت از زبان از شاخصه‌های ایمان حقیقی است.

وی شهید حاج قاسم سلیمانی و آیت‌الله مصباح یزدی را از مصادیق عینی پیروان مکتب امیرالمؤمنین (ع) دانست و گفت: این بزرگان با ساده‌زیستی، شجاعت، اخلاص و هماهنگی گفتار و رفتار، الگوهای ماندگار انقلاب اسلامی شدند.

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به اعتراضات اخیر برخی کسبه بازار تهران، بیان کرد: مطالبه‌گری صنفی و اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است و گلایه‌ها نسبت به گرانی و بی‌ثباتی قیمت‌ها بجاست و باید توسط دولت، مجلس و دستگاه قضائی مدیریت شود، اما این مسائل نباید دستاویز دشمنان برای ایجاد ناامنی و آشوب شود.

وی با هشدار نسبت به سوءاستفاده رسانه‌های معاند، تأکید کرد: اعتراض با اغتشاش و تخریب اموال عمومی تفاوت دارد و حفظ نظم و امنیت، خط قرمز ملت ایران است.

فتاح دماوندی در پایان با اشاره به دشمنی رژیم صهیونیستی و جریان‌های معاند با ملت ایران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی با خون شهدا پابرجا مانده و مردم ایران ضعف‌ها را از اصل نظام جدا می‌دانند و اجازه نخواهند داد دشمنان به امنیت و استقلال کشور آسیب بزنند.