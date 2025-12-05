به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری در خطبههای نماز جمعه این هفته، با تأکید بر ضرورت توکل به خداوند و تقوای الهی به عنوان راهگشای مسیر کمال، بر نقش ایمان در خنثیسازی نقشههای دشمنان جهانی و لزوم بهرهگیری از پتانسیلهای داخلی تأکید کرد.
امام جمعه یزد صهیونیسم را عامل اصلی نابسامانیها و جنگهای کنونی جهان دانست و تصریح کرد: ملت ایران هرگز در برابر قدرتهای ظاهری و سلطهطلب سر تسلیم فرود نیاورده است.
وی ایستادگی ملت ایران در دفاع مقدس و جنگهای اخیر را نمونهای از پیروزی ناشی از اتکا به قدرت خداوند و مقاومت در برابر دشمنان برشمرد.
آیتالله ناصری صبر و تقوا را سدی محکم در برابر کید دشمنان معرفی کرد و افزود: اگر صبر و تقوا داشته باشیم، نقشهها و حیلههای دشمنان بیاثر خواهد بود.
امام جمعه یزد، در تبیین راهکار مقابله با فشارهای خارجی، اتکا به استعدادهای داخلی را رمز خنثیسازی تحریمها عنوان کرد.
وی با اشاره به لزوم شکستن تحریمها از طریق تلاش مضاعف، تصریح کرد: اگر در حوزههای صنعت، دانش، و عمران با همان روحیه جهادی ادامه دهیم، هیچ تحریمی نمیتواند به کشور آسیب برساند.
آیتالله ناصری با اشاره به فراگیری دروغ و تحریف در دنیای امروز، بر اهمیت حیاتی فرقان یا همان قدرت تشخیص حق از باطل تأکید کرد و این نعمت الهی را در گرو گوش سپردن به فرمان خدا دانست.
وی در توصیه به قشر دانشگاهی، دانشجویان را پرچمداران جهاد تبیین خواند و از آنان خواست تا با تقویت گفتمان انقلاب در دانشگاهها، پیوند علم با صنعت را جدی بگیرند و با مسئولیتپذیری، پیام قدرت و پیشرفت ایران را به دشمن مخابره کنند.
نظر شما