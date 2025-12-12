به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری، ظهر جمعه، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت علم، پژوهش و خودکفایی علمی، بر ضرورت تلاش همگانی برای پیشرفت علمی کشور و مقابله با تحریمها تأکید کرد.
وی با گرامیداشت ایام روز پژوهش و هفته وحدت حوزه و دانشگاه، گفت: اگر جامعه ما بخواهد عزیز و سربلند بماند، باید از سرمایه عمر و استعداد جوانی بهره بگیرد و با اراده و عزم راسخ به سوی علم، عمل و کسب دانش حرکت کند.
وی با قرائت بخشی از بیانات حضرت امام خمینی (ره) افزود: زندگی زیر چتر علم و آگاهی آنقدر شیرین و ماندگار است که همه تلخیها را از بین میبرد.
خطیب جمعه یزد تأکید کرد: نجات کشور در گرو کسب تخصص، علم و پژوهشهای کاربردی است و گفت: دانشبنیانها باید فعالیت خود را جدیتر کنند، دانشآموزان با انگیزه درس بخوانند، دانشگاهها و حوزههای علمیه باید با پشتکار و اهتمام بیشتر به توسعه علمی کشور کمک کنند تا در برابر دشمن عقب نمانیم و آنان را مأیوس سازیم.
آیتالله ناصری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحریمهای جدید آمریکا گفت: تحریمها در شش بخش حیاتی اقتصاد ایران اعمال شده و هدف آنها فلج کردن اقتصاد کشور است، اما با وجود فشارها، دشمن نتوانسته به اهداف خود برسد.
وی عامل اصلی ناکامی دشمن را تجربه تاریخی، اصلاح نسبی ساختارهای مالی و اقتصادی، تنوع شرکای تجاری و توان داخلی کشور دانست و افزود: اگر دولت و مردم با مدیریت صحیح، جدیت و هوشمندی عمل کنند، تحریمها میتوانند از تهدید به فرصتی برای خودکفایی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور تبدیل شوند.
وی تأکید کرد: تحریمها بهخودیخود تعیینکننده نیستند؛ ضعف مدیریت و فساد است که اثر آنها را چند برابر میکند.
امام جمعه یزد در ادامه با اشاره به سند جدید منتشر شده از سوی آمریکا درباره نظم جهانی گفت: در این سند برخلاف گذشته، مسئله حذف یا براندازی حکومت ایران مطرح نشده و این نشاندهنده تغییر نگاه راهبردی آمریکا است.
وی افزود: طبق تحلیلها، جهان بهسوی نظم چندقطبی در حرکت است و این تغییر فرصت مهمی برای کشورهای نوظهور از جمله ایران، چین و روسیه فراهم میکند.
آیتالله ناصری اظهار داشت: با استفاده هوشمندانه از این فرصت تاریخی، جمهوری اسلامی میتواند به یکی از بازیگران اصلی نظم نوین جهانی تبدیل شود.
آیتالله ناصری از برگزاری موفق رزمایش اخیر نیروهای مسلح در دریا و منطقه غرب کشور قدردانی کرد و افزود: این رزمایش که با مشارکت نیروهای سپاه و همراهی چند کشور از جمله روسیه، چین و هند برگزار شد، اقتدار و هوشمندی نیروهای ایرانی را به نمایش گذاشت.
وی گفت: قدرت نظامی و هوشمندی سپاه و ارتش، پیام روشنی برای دشمنان دارد و بار دیگر عظمت اسلام و اقتدار جمهوری اسلامی را به رخ کشید.
نماینده ولیفقیه در استان یزد در پایان با آرزوی موفقیت برای دولت و مسئولان گفت: ایران اسلامی با تکیه بر ایمان مردم، دانش بومی و مقاومت هوشمندانه، میتواند از مسیر دشواری تحریمها عبور کند و جایگاه خود را در منطقه و جهان تقویت نماید.
