تقوا، صبر و انسجام نسخه پیروزی ملت ایران در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید ابوالحسن مهدوی، امامجمعه موقت اصفهان، در خطبههای نماز عبادیسیاسی جمعه ۱۷ مرداد، ضمن دعوت همگان به تقوای الهی گفت: حضرت یوسف (ع) رمز پیروزی خود را «صبر» و «تقوا» میداند و بر ماست که این دو را پیشه کنیم.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودهاند جمهوری اسلامی بر پایه دین و دانش بنا شده است، افزود: در جنگ دوازدهروزه، پیروزی حاصل تقوا و تخصص بود و ملت ایران با وحدت مثالزدنی، نقشه دشمن برای ایجاد اختلاف را خنثی کردند. به گفته او، مقابله با ترویج فساد، که انسجام اجتماعی را خدشهدار میکند، از وظایف اصلی مسئولان است.
آیتالله مهدوی با اشاره به مسئله حجاب تصریح کرد: بیحجابی میتواند موجب اختلاف شود و مردم متدین و خانوادههای شهدا هرگز از خط قرمزهای خود کوتاه نمیآیند. وی یادآور شد که رهبر انقلاب بارها نسبت به عملکرد دولت در حوزه حجاب ابراز دغدغه کردهاند.
امامجمعه موقت اصفهان با تأکید بر بینتیجه بودن مذاکرات با دشمن گفت: بر اساس قرآن، دشمن در پی غفلت ماست و هرگز دستاوردهای هستهای ایران را نخواهد پذیرفت. او نقش وزارت امور خارجه در تبیین مواضع جمهوری اسلامی طی جنگ دوازدهروزه را مثبت ارزیابی کرد.
وی توسعه فضای مجازی داخلی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و افزود: در جنگ اخیر، شبکههای اجتماعی خارجی ابزار شناسایی فرماندهان و دانشمندان ما بودند. همچنین، دستگیری عوامل صهیونیستی و برخورد قاطع با آنان را لازمه امنیت کشور برشمرد.
آیتالله مهدوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به جانبداری از صهیونیسم متهم کرد و گفت: نباید اجازه داد مسئولان این آژانس بار دیگر وارد کشور شوند.
وی با رد طرح خلع سلاح مقاومت لبنان، حزبالله را بخشی جداییناپذیر از این کشور دانست و تأکید کرد که مشروعیت هر دولتی که چنین اقدامی کند، زیر سوال خواهد رفت.
امامجمعه موقت اصفهان در پایان با اشاره به فرا رسیدن اربعین حسینی گفت: سفارش به زیارت اربعین حتی بیش از روز عاشورا مطرح شده و امروز این مراسم به حرکتی عظیم و جهانی تبدیل شده است که شمار زائران آن چندین برابر حجاج بیتالله الحرام است. او راهپیمایی جاماندگان اربعین در شهرهای مختلف را اقدامی ارزشمند برای زنده نگه داشتن این شعائر دانست.
