به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نمازجمعه اصفهان در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، تفکر را زیربنای اصلی بصیرت معرفی کرد و گفت: اگر انسان در زندگی اهل اندیشیدن باشد، کمتر دچار خطا می‌شود و مسیر قرب الهی همواره پیش روی او روشن خواهد ماند.

به گفته وی، تفکر صحیح، دل را زنده نگه می‌دارد و شوق لقاء پروردگار را در انسان تقویت می‌کند.

تفکر مسیر زندگی را جهت‌دهی می‌کند

امام‌جمعه موقت اصفهان با تشریح ابعاد مختلف اندیشیدن، سه حوزه اساسی را محور تفکر برشمرد و افزود: نخست تفکر درباره ذات اقدس الهی، دوم اندیشه در باب قیامت و معاد و سوم تفکر برای شناخت مسئولیت‌ها و شیوه صحیح حرکت به سوی هدف نهایی خلقت انسان است. وی تأکید کرد: جامعه‌ای که این سه محور را در نظر داشته باشد، دچار سردرگمی و انحراف نخواهد شد.

آیت الله مهدوی در ادامه، مهم‌ترین عامل دستیابی به بصیرت اجتماعی را تبعیت از رهبری دانست و خاطرنشان کرد: خداوند در هر عصر، رهبران الهی را برای هدایت بشر قرار داده است و در زمان حاضر نیز توجه به گفتار و رفتار رهبر معظم انقلاب، مطمئن‌ترین راه تشخیص حق از باطل است. تمسک به ولایت، جامعه را از لغزش‌ها و فتنه‌ها مصون نگه می‌دارد.

انسجام مردم دشمن را مأیوس می‌سازد

وی با اشاره به حوادث سال‌های گذشته گفت: حماسه ۹ دی یادآور فتنه‌ای است که از نظر ماهیت، شباهت‌های فراوانی با جنگ ۱۲ روزه اخیر دارد. در هر دو مقطع، دشمنان نظام اسلامی دچار خطای محاسباتی شدند و گمان کردند می‌توانند با فشار و آشوب، اصل نظام را هدف قرار دهند، در حالی که نتیجه کاملاً برعکس شد.

امام‌جمعه موقت اصفهان با تأکید بر نقش مردم در خنثی‌سازی این تهدیدها تصریح کرد: ویژگی مشترک ۹ دی و جنگ ۱۲ روزه، حضور پررنگ مردم و شکل‌گیری اتحاد ملی بود. همین همدلی و انسجام، ضربه‌ای سنگین به دشمن وارد کرد و آن‌ها را به جایی رساند که از تکرار چنین اقداماتی مأیوس شوند.

وی افزود: یادآوری این حوادث تاریخی برای فخرفروشی نیست، بلکه برای قدردانی از ملتی است که با بصیرت و آگاهی، در حساس‌ترین مقاطع وارد میدان شدند. مردم اصفهان نیز با برگزاری اجتماع باشکوه در میدان امام حسین (ع)، حتی یک روز زودتر از دیگر شهرها، وفاداری خود به آرمان‌ها و انقلاب را به نمایش گذاشتند.

آیت الله مهدوی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ انسجام ملی گفت: معظم‌له بارها هشدار داده‌اند که طرح اختلاف‌ها در این مقطع به مصلحت کشور نیست. نقد گذشته اگر برای عبرت و اصلاح باشد، مفید است، اما نباید به عاملی برای شکاف اجتماعی تبدیل شود. هدف از مرور گذشته، ساختن آینده‌ای بهتر و امن‌تر است.

حفظ سلامت فرهنگی جامعه مسئولیتی همگانی است که نباید از آن غفلت کرد

امام‌جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به آثار منفی قانون‌گریزی اظهار کرد: بی‌توجهی به قانون، جامعه را به‌سمت دوقطبی‌شدن و در نهایت فساد اجتماعی سوق می‌دهد. همچنین مسئله بی‌حجابی و تضعیف عفت عمومی را از چالش‌های جدی جامعه دانست و گفت: دغدغه رهبر معظم انقلاب در این زمینه نشان‌دهنده خطری است که هویت ایرانی و اسلامی ما را تهدید می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: عفت و حجاب، ریشه‌ای عمیق در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد و همه آحاد جامعه وظیفه دارند با تذکر و مطالبه‌گری دلسوزانه، از این ارزش‌ها پاسداری کنند؛ حتی اگر این تذکرات همیشه با پذیرش همراه نباشد. حفظ سلامت فرهنگی جامعه، مسئولیتی همگانی است که نباید از آن غفلت کرد.