محسن خلیلی: هیچ گلی مثل دربی نیست/ دو تیم با هم شام نخوردند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس با اشاره به شرایط این تیم در روز دربی ۱۰۶ پایتخت مقابل استقلال گفت: امیدوارم بازی خیلی خوبی را شاهد باشیم و ما بتوانیم دست پر و با کسب پیروزی به تهران برگردیم.

او در خصوص استقرار هر دو تیم در یک هتل در شهر اراک تاکید کرد: تیم ما استقلال در یک هتل هستند ولی از دو سالن غذاخوری متفاوت استفاده می‌کنند.

او که در تقابل پرسپولیس و استقلال توانسته بود در دربی رفت و برگشت برای تیمش گلزنی کند، خاطرنشان کرد: خیلی خوشحالم چنین اتفاقی برایم رخ داد. برای شادی گل هم احترام نظامی را در ذهن خودم تصویرسازی کردم و در ان لحظه برای خودم هم باورنکردنی بود که چطور به ذهنم رسید. باید گلزنی در دربی را تجربه کنید و نمی‌توان آن را توصیف کرد. هر گلی با هر کیفیتی حس و حال خودش را دارد. اولین گل ملی ام که در سوریه زدم و حتی گلی که مقابل سپاهان اصفهان که منجر به قهرمانی هم شد مثل گلی که در دربی زدم، نشد.