۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

محسن خلیلی: هیچ گلی مثل دربی نیست/ دو تیم با هم شام نخوردند

معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس گفت: گلی که در دربی زدم با تمام گل های دیگری که زدم مزه‌اش فرق داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس با اشاره به شرایط این تیم در روز دربی ۱۰۶ پایتخت مقابل استقلال گفت: امیدوارم بازی خیلی خوبی را شاهد باشیم و ما بتوانیم دست پر و با کسب پیروزی به تهران برگردیم.

او در خصوص استقرار هر دو تیم در یک هتل در شهر اراک تاکید کرد: تیم ما استقلال در یک هتل هستند ولی از دو سالن غذاخوری متفاوت استفاده می‌کنند.

او که در تقابل پرسپولیس و استقلال توانسته بود در دربی رفت و برگشت برای تیمش گلزنی کند، خاطرنشان کرد: خیلی خوشحالم چنین اتفاقی برایم رخ داد. برای شادی گل هم احترام نظامی را در ذهن خودم تصویرسازی کردم و در ان لحظه برای خودم هم باورنکردنی بود که چطور به ذهنم رسید. باید گلزنی در دربی را تجربه کنید و نمی‌توان آن را توصیف کرد. هر گلی با هر کیفیتی حس و حال خودش را دارد. اولین گل ملی ام که در سوریه زدم و حتی گلی که مقابل سپاهان اصفهان که منجر به قهرمانی هم شد مثل گلی که در دربی زدم، نشد.

کد خبر 6678451
مهدی مرتضویان

