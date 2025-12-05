سرپرست استقلال: دربی امروز با گذشته قابل مقایسه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری سرپرست تیم فوتبال استقلال تهران در فاصله ۴ ساعت مانده به بازی استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۶۳ پایتخت گفت: امیدوارم آخرین دربی باشد که در خارج از تهران برگزار می‌شود و بازی‌های دو تیم از این به بعد در تهران و با حضور حداکثری تماشاگران برگزار شود.

او در خصوص عدم صحبت درباره آخرین حضور بازیکن تأثیرگذار خارجی این تیم تصریح کرد: اجازه دهید درباره منیر الحدادی که آیا به این بازی می‌رسد صحبت نکنم. پس از مسابقه در این باره صحبت خواهیم کرد. ساعت‌هایی است که می‌تواند تصمیم ساز شود.

طاهری درباره اهمیت بازی دو تیم یادآور شد: در دربی تجربه ۵۰ ساله دارم و اصلا قابل پیش بینی نیست. این دربی با قبلی‌ها قابل مقایسه نیست. شما با دربی سال ۶۲ مقایسه کنید. ۸‌هزار تماشاگر برای چنین دیداری خیلی کم است. دوست داریم این بازی با ۱۰۰ هزار تماشاگر برگزار شود.