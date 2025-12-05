نصرتی: این دربی بازیکن ویژه ندارد/ گل نخوردن برای پرسپولیس مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال، به عنوان دو رقیب سنتی، جمعه این هفته برای یکصد و ششمین بار در تاریخ در استادیوم امام خمینی شهر اراک به مصاف یکدیگر خواهند رفت. هرچند سالهاست این بازی در جهان فوتبال به عنوان یکی از پرهیجانترین دربیها شناخته میشود، اما همچنان شور و هیجان هواداران داخلی و علاقه بیپایان آنها به این رقابت، دربی تهران را به یک رویداد ملی تبدیل کرده است.
محمد نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از دیدگاه پیشکسوتی که با پیراهن پرسپولیس در دربیها حضور داشت و کسی که سالها تجربه حضور در مسابقات بزرگ را دارد، وضعیت دو تیم، نقاط قوت و ضعف و پیشبینی خود را انجام داد که در پی میخوانید:
گل نخوردن برای پرسپولیس مهم است
مدافع پیشین پرسپولیس با اشاره به اینکه سرخها شرایط ایده آلی در خط دفاعی خود دارند، گفت: مهمترین فاکتور در این زمینه، بازیکنان باتجربهای است که پرسپولیس در عقب زمین دارد. نفراتی که در شرایط سخت بارها ثابت کردهاند میتوانند فشار را کنترل کنند. همین تجربه میتواند در دربی تعیینکننده باشد، به ویژه وقتی بازی روی هوا و زمین حساس است و کوچکترین اشتباه ممکن است نتیجه را تغییر دهد. قامت مدافعان وسط مناسب است و سرعت بازیکنان خط دفاعی نیز در شرایط ایده آلی هستند، اما موضوع اینجاست که مهاجمان استقلال کاملاً پر انرژی هستند.
فاز حمله پرانرژی استقلال
او با اشاره به این موضوع تصریح کرد: استقلال در فاز حمله بسیار پرانرژی است. خط هجوم این تیم با حضور بازیکنان جوانی مثل سعید سحرخیزان، کوشکی و حتی اسماعیل قلیزاده ترکیبی از سرعت و تحرک را ارائه میدهد. بازیکنان جوان معمولاً جسارت و تازگی بیشتری دارند و این میتواند به استقلال مزیت تاکتیکی بدهد، خصوصاً وقتی که میخواهند در لحظات حساس حمله کنند.
مدافع پیشین تیم ملی ایران درباره استرس کاذب دربی پایتخت تاکید کرد: من فکر نمیکنم دیگر مثل گذشته باشد، اما به هر حال بازی خیلی ویژه ای است که همه به آن توجه میکنند.
نصرتی در مورد غیبت مهاجم کلیدی استقلال گفت: نبود منیر الحدادی قطعاً به نفع پرسپولیس است. او بازیکنی تأثیرگذار در خط حمله است و نبودش میتواند فشار روی مهاجمان استقلال را بیشتر کند و راه را برای بازیکنان پرسپولیس هموارتر نماید.
بازیکن دربیباز نمی بی نم
پیشکسوت سرخها درباره مفهوم «بازیکن دربیباز» گفت: قبلاً بازیکنانی بودند که میشد روی تجربه و شجاعتشان در این مسابقات حساب باز کرد، اما امروز نمیتوان تنها یک نفر را شاخص دانست. چند بازیکن جوان و مستعد هستند که ممکن است آینده روشنی داشته باشند، اما هنوز با تعریف واقعی بازیکن دربیباز فاصله دارند. البته باز هم تاکید میکنم استعدادهای خوبی در هر دو تیم هستند، اما آنچه در ذهن من است با این کلمه شاید فاصله داشته باشد.
قطعاً دوست دارم پرسپولیس ببرد
نصرتی درباره پیشبینی خود از نتیجه دربی ۱۰۶ اظهار داشت: طبیعی است بخواهم با توجه به اینکه سالها در پرسپولیس بازی کردم شاهد پیروزی این تیم هم باشم. پیش بینی من هم روی همین موضوع است. پیشبینی من این است که پرسپولیس برنده بازی خواهد بود. البته امیدوارم قبل از هر چیز شاهد یک مسابقه جذاب و پرگل باشیم که روی چمن خوب اراک هم باید رقم بخورد.
طعم متفاوت دربی به خاطر تغییر میزبانی
نصرتی درباره انتقال میزبانی بازی از تهران به اراک نیز توضیح داد: این دو تیم در هر کجای ایران و حتی دنیا هوادار دارد. بازی نکردن در تهران طعم دربی را کمی تغییر میدهد. جو ورزشگاه آزادی و شور هواداران در پایتخت غیرقابل تکرار است، اما امیدوارم هواداران در اراک هم بتوانند بخشی از آن هیجان را تجربه کنند و بازیکنان تحت تأثیر این فضا بهترین عملکرد خود را ارائه دهند.
