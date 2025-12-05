  1. ورزش
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

افشین پیروانی: گل قهرمانی‌ام در دربی بهترین لحظه زندگی ورزشی‌ام است

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: گلی که در فینال جام حذفی به استقلال زدم و قهرمان شدیم بهترین لحظه زندگی ورزشی‌ام بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه شروع بازی با استقلال در دربی ۱۰۶ پایتخت در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک گفت: دربی همیشه فراتر از یک بازی است. به هر حال امیدوارم بازی خوبی را همه ببینند و از آن لذت ببرند. از بازی بعدی هم بتوانیم در تهران شاهد برگزاری بازی دربی باشیم.

او درباره بهترین خاطره خود از تاریخچه تقابل دو تیم تصریح کرد: دربی حساسیت خودش را دارد. بردن و نتیجه گرفتن خیلی خوب می‌تواند باشد. فینال جام حذفی که گل زدم بهترین لحظه زندگی ورزشی ام بوده است. به هر حال اینها گذشته است و با توجه به اینکه طی هفته گذشته تمرینات خوبی داشتیم امیدوارم امروز برنده شویم.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزرشگاه امام خمینی شهر اراک برگزار می‌شود.

کد خبر 6678705
مهدی مرتضویان

