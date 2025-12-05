به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه شروع بازی با استقلال در دربی ۱۰۶ پایتخت در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک گفت: دربی همیشه فراتر از یک بازی است. به هر حال امیدوارم بازی خوبی را همه ببینند و از آن لذت ببرند. از بازی بعدی هم بتوانیم در تهران شاهد برگزاری بازی دربی باشیم.

او درباره بهترین خاطره خود از تاریخچه تقابل دو تیم تصریح کرد: دربی حساسیت خودش را دارد. بردن و نتیجه گرفتن خیلی خوب می‌تواند باشد. فینال جام حذفی که گل زدم بهترین لحظه زندگی ورزشی ام بوده است. به هر حال اینها گذشته است و با توجه به اینکه طی هفته گذشته تمرینات خوبی داشتیم امیدوارم امروز برنده شویم.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزرشگاه امام خمینی شهر اراک برگزار می‌شود.