غیرحضوری شدن همه مقاطع تحصیلی کرمانشاه در ۹ آذر

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام تصمیم جدید کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان برای مدیریت شرایط ایجادشده بر اثر افزایش موارد ابتلاء به آنفلوانزا، اظهار کرد: با بررسی گزارش‌های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی و کارگروه سلامت و با توجه به ضرورت صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری در سطح مدارس، با موافقت استاندار کرمانشاه، تمامی مقاطع تحصیلی استان شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در روز یکشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۴ در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل و فعالیت آن‌ها به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

حیدری افزود: مادران باردار و نیز مادران شاغل دارای فرزند دانش آموز در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی، می‌توانند با موافقت مدیران مربوطه خود، به صورت دورکاری فعالیت نمایند.

وی گفت: تصمیمات مرتبط با سلامت عمومی، صرفاً با ارزیابی‌های علمی و گزارش‌های رسمی اتخاذ می‌شود و هرگونه تغییر در وضعیت مدارس از سوی «روابط عمومی استانداری کرمانشاه» اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سلامت عمومی دانش‌آموزان و خانواده‌ها محور اصلی اتخاذ این تصمیم بوده است، افزود: پایش مستمر وضعیت بیماری از سوی دانشگاه علوم پزشکی و کارگروه تخصصی سلامت در حال انجام است و تصمیمات مرتبط با تعطیلی یا تغییر وضعیت مدارس صرفاً بر پایه ارزیابی‌های علمی، گزارش‌های رسمی و شاخص‌های معتبر سلامت اتخاذ می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه همچنین با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در این‌گونه موارد گفت: هرگونه تغییر در وضعیت مدارس، زمان‌بندی آموزش حضوری یا غیرحضوری و تصمیمات جدید مرتبط با شرایط بهداشتی، به‌صورت رسمی از سوی روابط عمومی استانداری کرمانشاه منتشر و در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت.

حیدری با بیان اینکه همکاری مردم نقش کلیدی در کنترل بیماری دارد، از شهروندان خواست توصیه‌های بهداشتی را با دقت رعایت کنند. او بر استفاده از ماسک در فضاهای بسته، شست‌وشوی مداوم دست‌ها، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری و توجه جدی به علائم تنفسی تأکید کرد و گفت: رعایت این نکات در کنار تصمیمات مدیریتی، می‌تواند به کاهش سرعت انتشار بیماری و حفظ سلامت عمومی کمک شایانی کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی مردم، والدین، دانش‌آموزان و عوامل آموزشی، روند کنترل بیماری در استان با سرعت بیشتری محقق شده و شرایط برای بازگشت امن دانش‌آموزان به محیط مدرسه فراهم شود.