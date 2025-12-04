به گزارش خبرنگار مهر، کاوه شیرزادی ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس برنامه اعلام‌شده، روند انتخاب کاروان‌های حج تمتع در استان کردستان از ساعت ۱۰ صبح روز ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

وی افزود: افرادی که پیش‌تر مطابق اعلام سازمان حج و زیارت با مراجعه به سامانه My.haj.ir نسبت به پیش‌ثبت‌نام و واریز وجه اقدام کرده‌اند، از واجدان شرایط ثبت‌نام قطعی محسوب می‌شوند.

وی گفت: همچنین افرادی که در کاروان‌های حج تمتع سال ۱۳۹۹ نام‌نویسی و واریز وجه داشته اما تاکنون انصراف نداده‌اند نیز مشمول این مرحله هستند.

مدیرکل حج و زیارت کردستان تاکید کرد: متقاضیان از زمان آغاز ثبت‌نام تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ فرصت دارند با مراجعه غیرحضوری به سامانه یادشده نسبت به انتخاب کاروان و تکمیل اطلاعات اقدام کنند.

شیرزادی، ادامه داد: متقاضیان باید پس از انتخاب کاروان، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت با مراجعه به دفتر مدیر کاروان نسبت به ارائه مدارک، انجام معاینات و اخذ تأییدیه پزشکی اقدام کنند.

وی گفت: زمان تحویل سایر مدارک نظیر گذرنامه معتبر و عکس نیز پس از ثبت‌نام قطعی توسط مدیر کاروان اعلام خواهد شد.

وی از متقاضیان خواست نسبت به آماده‌سازی گذرنامه معتبر اقدام کنند؛ به‌گونه‌ای که اعتبار آن حداقل تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ باشد.

وی با بیان اینکه هزینه نهایی حج تمتع بر اساس مخارج ارزی و ریالی و متناسب با گروه قیمتی کاروان‌ها تعیین شده، یادآور شد: قطعی شدن ثبت‌نام منوط به ارائه مدارک در مهلت مقرر است و در صورت عدم تکمیل مراحل، رزرو اولیه باطل و ظرفیت در اختیار سایر افراد واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

شیرزادی همچنین اعلام کرد: امکان تشکیل گروه برای متقاضیانی که قصد تشرف مشترک دارند در سامانه پنجره واحد فراهم شده، اما هر فرد موظف است شخصاً نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه سفر اقدام کند.

وی تأکید کرد: انتخاب کاروان تنها در صورت تطابق اطلاعات متقاضی با استان، شهرستان محل اعزام و مذهبِ ثبت‌شده در مرحله پیش‌ثبت‌نام امکان‌پذیر خواهد بود.

شیرزادی با اشاره به ضوابط اسکان حجاج، گفت: بر اساس مقررات وزارت حج و عمره عربستان، سرانه اسکان زائران حدود چهار متر مربع و حداکثر چهار نفر در هر اتاق است و تلاش شده اسکان حجاج در مدینه در هتل‌های نزدیک به حرم نبوی انجام شود؛ اما در مکه به دلیل شرایط جغرافیایی، هتل‌ها در مناطق مختلف قرار دارند و رفت‌وآمد زائران به مسجدالحرام از طریق اتوبوس‌های اختصاصی «حجاج ایرانی» انجام خواهد شد.

مدیرکل حج و زیارت کردستان تصریح کرد: تفاوت هزینه کاروان‌ها ناشی از محل اسکان در مدینه و مکه و نیز نوع کاروان است و این هزینه‌ها هنگام انتخاب کاروان برای متقاضی قابل مشاهده خواهد بود.

وی توصیه کرد: متقاضیان از ابتدا با دقت کاروان خود را انتخاب کنند؛ چرا که جابه‌جایی میان کاروان‌ها به دلیل محدودیت‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست.