به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت با انتشار اطلاعیهای، مراحل ثبتنام حج تمتع ۱۴۰۵ و نکات ضروری مربوط به آن را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان باید مراحل زیر را بهصورت دقیق و بهصورت الکترونیکی انجام دهند:
مراحل ثبت نام حج ۱۴۰۵ به شرح ذیل است:
ورود به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir
۲_ وارد کردن شماره همراه و کد امنیتی و دریافت پیامک
۳_ انتخاب گزینه حج تمتع در گوشه سمت راست
۴_ انتخاب گزینه ثبت نام در کاروان
۵_ انتخاب کاروان مورد نظر بر اساس گروههای قیمتی
۶_ تأیید انتخاب کاروان مورد نظر
۷_ انتخاب گزینه چاپ یا ذخیره رزرو و پرینت کردن برگه پذیرش اولیه رزرو
نکات ضروری ثبت نام عبارت است از:
اطلاعات مهم: اطلاعات مهمی مثل نوع کاروان مدینه قبل یا مدینه بعد سطح، نام هتل و جزئیات قیمتی نمایش داده شده است.
ثبت کاروان: ثبت کاروان پایه اصلی ادامه مراحل است و امکان جابجایی وجود ندارد. در این مرحله دقت داشته باشد.
تحویل مدارک: طبق زمان بندی اعلام شده توسط سازمان حج و زیارت به دفتر کاروان مراجعه و مدارک خود را تحویل دهید.
واریز وجه: مهلت واریز ما به مابهالتفاوت هزینه حج تمتع هفت روز پس از اعلام زمان ثبت نام نهایی میباشد.
ثبت نام الکترونیکی: تمامی مراحل مربوط به ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام میشود و تنها تحویل مدارک به شکل حضوری است.
اطلاع رسانی: عضویت در کانال با زائران حج تمتع ۱۴۰۵ به نشانی haj_ir_iran1405» در بستر پیامرسان «بله» جهت دریافت آخرین اطلاعیهها
