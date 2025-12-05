به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت با انتشار اطلاعیه‌ای، مراحل ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ و نکات ضروری مربوط به آن را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان باید مراحل زیر را به‌صورت دقیق و به‌صورت الکترونیکی انجام دهند:

مراحل ثبت نام حج ۱۴۰۵ به شرح ذیل است:

ورود به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir

۲_ وارد کردن شماره همراه و کد امنیتی و دریافت پیامک

۳_ انتخاب گزینه حج تمتع در گوشه سمت راست

۴_ انتخاب گزینه ثبت نام در کاروان

۵_ انتخاب کاروان مورد نظر بر اساس گروه‌های قیمتی

۶_ تأیید انتخاب کاروان مورد نظر

۷_ انتخاب گزینه چاپ یا ذخیره رزرو و پرینت کردن برگه پذیرش اولیه رزرو

نکات ضروری ثبت نام عبارت است از:

اطلاعات مهم: اطلاعات مهمی مثل نوع کاروان مدینه قبل یا مدینه بعد سطح، نام هتل و جزئیات قیمتی نمایش داده شده است.

ثبت کاروان: ثبت کاروان پایه اصلی ادامه مراحل است و امکان جابجایی وجود ندارد. در این مرحله دقت داشته باشد.

تحویل مدارک: طبق زمان بندی اعلام شده توسط سازمان حج و زیارت به دفتر کاروان مراجعه و مدارک خود را تحویل دهید.

واریز وجه: مهلت واریز ما به مابه‌التفاوت هزینه حج تمتع هفت روز پس از اعلام زمان ثبت نام نهایی می‌باشد.

ثبت نام الکترونیکی: تمامی مراحل مربوط به ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و تنها تحویل مدارک به شکل حضوری است.

اطلاع رسانی: عضویت در کانال با زائران حج تمتع ۱۴۰۵ به نشانی haj_ir_iran1405» در بستر پیام‌رسان «بله» جهت دریافت آخرین اطلاعیه‌ها