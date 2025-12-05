به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل فرجی ظهر جمعه در رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ که در ارومیه با بیان اینکه قدرت بازدارندگی که امروز نظام اسلامی دارد در نتیجه اتصال ولایت و امت به دست آمده است، اظهار کرد: تدابیر رهبر معظم انقلاب در همه عرصه‌ها و دوره‌های زمانی راهگشا بوده است.

وی با اشاره به فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر بسیج زمینه‌ساز قدرت‌سازی برای کشور و ملت بزرگ ایران است، ادامه داد: شما مردم در طول تاریخ عمر بابرکت انقلاب اسلامی قدرت‌سازی کرده‌اید، در همه بخش‌ها اعم از علمی، سازندگی، فناوری، خدمت به مردم و محرومین، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خوش درخشیده‌اید.

سردار فرجی یکی از ثمره‌های رزمایش الی بیت المقدس را اقتدار آفرینی عنوان کرد و گفت: امام خمینی (ره) این لشکر را بنیان‌گذاری کردند و امروز ما برکات آن را به وضوح شاهد هستیم، دکترین دفاعی ما متصل به دریای بی‌کران بسیج و گردان‌های رزمی آن است.

وی مردمی بودن بسیج را مایه عزت و اقتدار کشور دانست و خاطرنشان کرد: بسیج در کنار سایر نیروهای مسلح قرار گرفته و برای کشورمان امنیت، اقتدار و بازدارندگی خلق کرد که این حضور منسجم و قاطعانه را در جنگ ۱۲ روزه به وضوح شاهد بودیم.

وی به گوشه‌هایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و ایستادگی ملت بزرگ ایران اشاره و خاطرنشان کرد: مردم و نیروهای مسلح با فرماندهی مقام معظم رهبری در صحنه نبرد حضور یافتند و سیلی محکمی به دشمن نواختند.

سردار فرجی با بیان اینکه باید نعمت ولایت را قدر بدانیم، چراکه یک حکیم دوراندیش و شجاع سکان هدایت نظام اسلامی را در دست گرفته و شرارت‌های دشمن را پاسخ می‌دهد، اظهار کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه حتی دشمنان ما اعتراف کردند مردم برای اغتشاش به خیابان‌ها نیامدند؛ حال آنکه نمی‌دانند ملت ما پشتیبان ولایت فقیه و پایبند به آرمان‌های نظام اسلامی هستند.

وی رزمایش الی‌بیت‌المقدس را برای دوستان نشاط آور و برای دشمنان مایه رعب و وحشت دانست و اظهار کرد: رویدادهایی از این دست بر اندام دشمنان نظام اسلامی لرزه می‌اندازد چراکه جلوه‌ای از اتصال امت و ولایت با یکدیگر است.