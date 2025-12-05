صالحی: اتحاد و همبستگی ملت ایران رمز پیروزی در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ناصر صالحی در خطبههای این هفته نماز جمعه آستارا با تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و روز مادر، جایگاه والای بانوان در فرهنگ اسلامی را یادآور شد و گفت: این روز بزرگ، فرصتی برای تکریم مادران، همسران و زنان جامعه است و الگوی حقیقی آنان حضرت زهرا (س) میباشد.
وی با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با جمعی از بانوان کشور، افزود: رهبر معظم انقلاب توصیههای ارزشمندی درباره جایگاه زن و نقش آنان در جامعه بیان فرمودند که باید مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه برخی جریانها با تبلیغات رسانهای تلاش دارند این جایگاه را تحریف کنند.
امام جمعه موقت آستارا در ادامه به توصیههای رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: نخستین توصیه، اتحاد و همبستگی ملت ایران در برابر دشمنان است؛ همانگونه که در جنگ دوازده روزه ملت ایران با انسجام و همدلی توانستند از آزمون سخت عبور کنند و دومین توصیه، حمایت از رئیسجمهور و دولت است.
وی تأکید کرد: روش رهبر معظم انقلاب در همه دورانها حمایت از دولتها بوده و این حمایت به معنای نقد سازنده را نفی نمیکند.
صالحی با اشاره به صرفهجویی در مصرف انرژی به عنوان سومین توصیه رهبری گفت: اگر تنها ده درصد صرفهجویی صورت گیرد، کشور از هزاران بشکه نفت بینیاز خواهد شد.
وی به تقویت ارتباط با خداوند به عنوان چهارمین توصیه اشاره کرد و گفت: همه امور در ید قدرت الهی است و باید در خوشی و سختی به خداوند اعتماد داشته باشیم.
امام جمعه موقت آستارا در بخش دیگری از سخنان خود به ادعای اخیر امارات درباره جزایر سهگانه اشاره کرد و اظهار کرد: این ادعاهای مضحک بارها از سوی شورای همکاری خلیج فارس مطرح شده و وزارت امور خارجه کشورمان نیز آن را محکوم کرده است، امارات در پازل دشمنان بازی میکند و حتی در سودان به نیابت از رژیم صهیونیستی دست به جنایت میزند.
وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی توان مقابله با جمهوری اسلامی ایران را ندارد، افزود: این رژیم با وجود بهرهگیری از سامانههای دفاعی متعدد، در برابر توان موشکی ایران ناتوان است و این در خالی است که بسیاری از ظرفیتهای نظامی کشور هنوز به کار گرفته نشده و در صورت هرگونه خطای دشمن، پاسخ قاطع دریافت خواهند کرد.
صالحی در پایان تأکید کرد: رژیم صهیونیستی محکوم به زوال است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب وعده دادهاند، در آیندهای نهچندان دور از صحنه روزگار محو خواهد شد.
