  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

صالحیان: دشمن امروز ذهن و سبک زندگی مردم را هدف گرفته است

صالحیان: دشمن امروز ذهن و سبک زندگی مردم را هدف گرفته است

آستارا- امام جمعه آستارا گفت: دشمن امروز به جای مرزهای جغرافیایی، ذهن و سبک زندگی مردم را نشانه گرفته و تنها با وحدت، همگرایی و عمل به سیره اهل بیت (ع) می‌توان آن را خنثی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا صالحیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان آستارا با اشاره به جایگاه والای والدین و مقام زن در آموزه‌های اسلامی، بر ضرورت تکریم آنان و رعایت تقوای الهی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه یاد و احترام به پدر و مادر پس از وفات، ثواب اعمال نیک انسان را مضاعف می‌کند، گفت: انسان می‌تواند ثواب نماز جمعه، روزه، حج، زیارت و کارهای خیر خود را به والدین تقدیم کند و این عمل موجب شادی روح آنان خواهد شد.

امام جمعه آستارا در ادامه با اشاره به مناسبت‌های هفته جاری از جمله میلاد حضرت زهرا (س)، روز زن و روز مادر، اظهار داشت: گرامیداشت مقام زن و مادر باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، احترام به همسر در خانواده، انسان را به مقام شهید و شهادت می‌رساند و بی‌احترامی به زن موجب عقوبت الهی خواهد شد.

صالحیان با استناد به آیات قرآن کریم، دو پایه اصلی آرامش در زندگی را یاد خدا و وجود همسر دانست و افزود: خداوند زن را مایه سکونت و آرامش قرار داده است و اگر شخصیت و جایگاه او حفظ شود، خانواده از برکات فراوان بهره‌مند خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت استاد شهید مفتح و نامگذاری این روز به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه، بر اهمیت همگرایی نهادهای علمی و دینی تأکید کرد و گفت: این وحدت می‌تواند در برابر جنگ نرم و شناختی دشمنان، نقش‌آفرین باشد.

امام جمعه آستارا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره «آرایش جنگی در جنگ نرم»، تصریح کرد: مساجد، هیئت‌ها و نهادهای مذهبی باید با همگرایی و پرهیز از اختلاف، در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن صف‌آرایی کنند.

وی افزود: دشمن امروز به جای مرزهای جغرافیایی، ذهن و سبک زندگی مردم را هدف گرفته است و تنها با وحدت، همگرایی و عمل به سیره اهل بیت (ع) می‌توان نقشه‌های آنان را خنثی کرد.

صالحیان در پایان ضمن تقدیر از مسئولان شهرستان و فعالان فرهنگی و مذهبی، همه اقشار جامعه را به رعایت تقوای الهی، حفظ وحدت و تلاش برای ارتقای فرهنگ احترام به والدین و مقام زن فراخواند.

کد خبر 6686619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها