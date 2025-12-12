صالحیان: دشمن امروز ذهن و سبک زندگی مردم را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا صالحیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان آستارا با اشاره به جایگاه والای والدین و مقام زن در آموزه‌های اسلامی، بر ضرورت تکریم آنان و رعایت تقوای الهی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه یاد و احترام به پدر و مادر پس از وفات، ثواب اعمال نیک انسان را مضاعف می‌کند، گفت: انسان می‌تواند ثواب نماز جمعه، روزه، حج، زیارت و کارهای خیر خود را به والدین تقدیم کند و این عمل موجب شادی روح آنان خواهد شد.

امام جمعه آستارا در ادامه با اشاره به مناسبت‌های هفته جاری از جمله میلاد حضرت زهرا (س)، روز زن و روز مادر، اظهار داشت: گرامیداشت مقام زن و مادر باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، احترام به همسر در خانواده، انسان را به مقام شهید و شهادت می‌رساند و بی‌احترامی به زن موجب عقوبت الهی خواهد شد.

صالحیان با استناد به آیات قرآن کریم، دو پایه اصلی آرامش در زندگی را یاد خدا و وجود همسر دانست و افزود: خداوند زن را مایه سکونت و آرامش قرار داده است و اگر شخصیت و جایگاه او حفظ شود، خانواده از برکات فراوان بهره‌مند خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت استاد شهید مفتح و نامگذاری این روز به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه، بر اهمیت همگرایی نهادهای علمی و دینی تأکید کرد و گفت: این وحدت می‌تواند در برابر جنگ نرم و شناختی دشمنان، نقش‌آفرین باشد.

امام جمعه آستارا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره «آرایش جنگی در جنگ نرم»، تصریح کرد: مساجد، هیئت‌ها و نهادهای مذهبی باید با همگرایی و پرهیز از اختلاف، در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن صف‌آرایی کنند.

وی افزود: دشمن امروز به جای مرزهای جغرافیایی، ذهن و سبک زندگی مردم را هدف گرفته است و تنها با وحدت، همگرایی و عمل به سیره اهل بیت (ع) می‌توان نقشه‌های آنان را خنثی کرد.

صالحیان در پایان ضمن تقدیر از مسئولان شهرستان و فعالان فرهنگی و مذهبی، همه اقشار جامعه را به رعایت تقوای الهی، حفظ وحدت و تلاش برای ارتقای فرهنگ احترام به والدین و مقام زن فراخواند.