امام جمعه آستارا: بسیجیان قهرمانان ملی انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا صالحیان، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان آستارا با اشاره به آموزههای حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: فاطمه (س) به ما یاد داد که خانهداری، احترام به همسر و فرزند، ایجاد آرامش در خانواده و ادب، همگی عبادت محسوب میشوند و اینها درسهای ماندگار ایشان برای جامعه امروز است.
وی افزود: حضرت فاطمه (س) در عرصه سیاست نیز با اخلاص، صراحت و شفافیت الگو بودند و نشان دادند که بالاترین عبادت، عبادت سیاسی است؛ یعنی فراموش نکردن امامت، ولایت و رهبری و حمایت از مظلومان و نیازمندان.
امام جمعه آستارا تأکید کرد: انفاق، صدقه، کمک به دیگران و توجه به قشر مستضعف از بزرگترین عبادتها در سیره حضرت فاطمه (س) است.
وی با تسلیت ایام فاطمیه، از همه مساجد، مداحان، علما، هیئت امنای مساجد و مردم شهرستان که با برگزاری مراسم باشکوه این ایام شعائر دینی را پاس داشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد و افزود: خداوند خیر و برکت در رزق و عمر به همه شما عنایت فرماید.
حجتالاسلام صالحیان همچنین با اشاره به هفته بسیج، ضمن تبریک سالروز تأسیس بسیج به فرمان امام خمینی (ره)، از بسیجیان بهعنوان قهرمانان ملی یاد کرد و گفت: بسیجیان در فراز و نشیبهای انقلاب پاسدار آرمانهای نظام بودهاند.
وی از سخنان خود به روز فارابی و روز حکمت و فلسفه اشاره کرد و گفت: حکمت آن است که انسان زندگی را جدی بگیرد؛ جوانان باید عمر، فرصتها و زندگی را جدی بگیرند و در کنار بعد مادی، به ابعاد معنوی، اخلاقی و عرفانی نیز توجه داشته باشند.
امام جمعه آستارا همچنین از ریاست قوه قضائیه بهخاطر دستور صیانت از حجاب و عفاف در جامعه تقدیر کرد و افزود: دادستانها باید با جدیت در این عرصه وارد شوند و در کنار مردم دلسوز انقلاب بایستند.
وی با اشاره به دستاوردهای ملت ایران در عرصههای علمی و نظامی گفت: این مردم پای کار ایستادند تا ایران به قدرت اول نظامی منطقه تبدیل شود، جزو بیست کشور سازنده ناوشکن در دنیا باشد و رکورد سریعترین اژدر جهان را ثبت کند.
صالحیان تأکید کرد: دشمن با جنگ نرم و فرهنگی قصد دارد مانع پیشرفت کشور شود، اما این ملت فاطمی و حسینی تا آخرین قطره خون پای ارزشها ایستاده و حرکت انقلاب اسلامی را به ظهور حضرت مهد ی (عج) متصل خواهد کرد.
نظر شما