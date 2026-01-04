صالحیان: ملت ایران با بصیرت از پیچ های حساس تاریخ عبور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا صالحیان عصر یکشنبه در مراسم یادواره شهدای مقاومت و یادبود سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای اقتدار کشور که در مسجد مهدی موعود روستای خشکه‌دهنه آستارا برگزار شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در توصیف شهید سلیمانی فرمودند «او یک مکتب است» و انسان مکتبی باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد.

وی افزود: نخستین ویژگی انسان مکتبی، خداپرستی، عبودیت و انس با خداست؛ اما این عبادت باید همراه با بصیرت و زمان‌شناسی باشد، چرا که عبادت بدون شناخت و امام‌شناسی، انسان را به بیراهه می‌برد؛ شهید سلیمانی نمونه بارز عابد و عارفی بود که در کنار معنویت، بصیرت و امام شناسی داشت و همواره در میدان عمل و جهاد حضور داشت.

امام جمعه آستارا ادامه داد: دومین عنصر در مکتب شهید سلیمانی، مجاهدت و حرکت است؛ قرآن کریم مجاهدان را بر قاعدین برتری داده و شهید سلیمانی با عمل به دانسته‌های دینی و حضور دائمی در میدان، به مراتب بالای مدیریت و فرماندهی رسید.

وی افزود: امروز وظیفه همه ما این است که با الگوگیری از مکتب شهید سلیمانی، اهل عبادت، اهل بصیرت و اهل جهاد باشیم و در برابر شبهات، شایعات و فضاسازی‌های دشمنان با منطق و آرامش پاسخ دهیم.

صالحیان با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور گفت: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس، دوران تحریم‌ها و تهدیدها هزینه‌های فراوانی داده است و امروز باید با بصیرت و هوشیاری از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» خارج شود.

وی افزود: یکی از راهبردهای استکبار، نگه داشتن مردم در ترس و اضطراب است، اما آرامش حقیقی در ذکر خداوند و ایمان به وعده‌های الهی است.

امام جمعه آستارا خاطرنشان کرد: خون شهیدان پشتوانه ملت ایران است و این کشور بیمه شده است؛ با کمی بصیرت و آگاهی نسبت به شرایط زمان، ملت ایران می‌تواند از پیچ حساس تاریخ عبور کند و آینده‌ای روشن برای کشور رقم بزند.